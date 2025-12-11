Обрати, нулево равенство и драматични моменти в Шампионската лига

Поредният кръг от Шампионската лига предложи една от най-динамичните вечери досега - обрати, драматични финали и мачове, решени от индивидуални грешки и блестящи изяви. Докато някои от фаворитите укрепиха позициите си, други се подхлъзнаха и позволиха разместване в класирането. Резултатите от вечерта не само промениха точките, но и засилиха напрежението върху някои от топ треньорите в Европа.

Сити обърна Реал в Мадрид

Манчестър Сити спечели гостуването си на Реал Мадрид с 2:1 в шестия кръг от основната фаза на Шампионската лига. На Сантяго Бернабеу домакините започнаха по-остро, а Родриго откри резултата с нисък удар при контраатака в 28-ата минута. Защитата на Сити изглеждаше несигурна почти при всяка по-агресивна атака на Реал през първия половин час.

Гостите обаче направиха обрат в края на полувремето. Вратарят Тибо Куртоа не реагира добре при удар с глава на Йошко Гвардиол, а Нико О'Райли довкара топката в 35-ата минута. Осем минути по-късно Антонио Рюдигер направи дузпа срещу Ерлинг Холанд и норвежкият нападател реализира за 2:1.

Килиан Мбапе беше в състава на Реал, но така и не се появи на терена. Победата изкачи Сити на четвърто място с 13 точки, докато Реал падна на седма позиция с 12 и напрежението върху треньора Шаби Алонсо се засили, тъй като тимът има едва две победи в последните осем мача.

Арсенал продължи да мачка

Арсенал записа нов убедителен успех – този път с 3:0 над Брюж. Нони Мадуеке вкара два гола, а Габриел Мартинели оформи крайния резултат. Лондонският клуб остава с перфектен актив от 18 точки и е твърдо на път към директно класиране за осминафиналите.

ПСЖ пропусна шансовете си в Билбао

Защитаващият титлата си Пари Сен Жермен не успя да намери път към вратата на Атлетик Билбао и срещата завърши 0:0. Основната причина за това беше блестящото представяне на вратаря Унай Симон, който отрази няколко ключови удара на гостите. Отсъствието на болния Усман Дембеле се усети в атаката на ПСЖ.

Резултатът оставя парижани на трето място с 13 точки, докато Билбао е 28-и с пет пункта. ПСЖ предстои гостуване на Спортинг Лисабон, а Билбао ще играе срещу Аталанта.

Леверкузен измъкна точка в края, а Нюкасъл пропусна победата след обрат

Байер Леверкузен и Нюкасъл направиха зрелищно 2:2. Немският тим поведе след автогол на Бруно Гимараеш в 13-ата минута, но Антъни Гордън от дузпа и Луис Майли обърнаха мача. В 88-ата минута Алехандро Грималдо донесе точката на Леверкузен.

Борусия Дортмунд и Будьо-Глимт отново предложиха драматичен двубой

Борусия Дортмунд откри резултата в 18-ата минута чрез Юлиан Бранд. Будьо-Глимт изравни в 42-ата с гол на Хайтам Алесами. Бранд върна аванса на германците малко след почивката, но Йенс Хауге оформи крайното 2:2 в 75-ата минута.

Ювентус записа първата си домакинска победа и се върна в битката за елиминациите

Ювентус победи Пафос с 2:0 благодарение на попадения през второто полувреме от Уестън Маккени и Джонатан Дейвид. Пафос беше равностоен съперник през големи периоди, но Ювентус взе втори пореден успех в турнира. Италианците са 17-и с 9 точки, докато Пафос е 26-и с 6, като първите осем продължават в елиминациите, а следващите 16 влизат в плейофния кръг.

Бенфика възроди сезона си с ценна победа над Наполи

Бенфика надделя над Наполи с 2:0 след гол на Ричард Риос и асистенция от него за попадението на Леандро Барейро. Победата е втора поред за португалците след трудното начало и ги изкачва до 25-о място с 6 точки, само на точка от зоната на плейофите. Наполи е 23-и със 7 точки.

