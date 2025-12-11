Испанско дерби на нерви! Алонсо се оправдава, Енрике атакува

Шампионската лига постави двама испански треньори под коренно различно напрежение в една и съща вечер. Докато Шаби Алонсо се бори за оцеляване на поста след поредната загуба на Реал Мадрид, Луис Енрике защитава своя ПСЖ с твърдението, че тимът му е заслужавал победа, но е бил спрян от феноменален вратар. Европейската вечер очерта рязък контраст между криза и увереност - и двамата треньори дадоха тежки обяснения след ключови мачове.

Шаби Алонсо - загуба, напрежение и въпроси за бъдещето

Треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо застана пред медиите след новото разочарование за отбора - поражението с 1:2 от Манчестър Сити на „Сантяго Бернабеу“. Формата на „белите“ е тревожна - едва две победи в последните осем мача – и в клуба вече открито се говори за евентуално освобождаване на баския специалист.

„Мачът беше много оспорван и бе на моменти. Започнахме добре, имахме положения, правихме това, което искаме. Но когато не сме в най-добрия си момент, в следващите минути направихме много малко в атака“, призна Алонсо, подчертавайки влиянието на травмите и трудния цикъл върху представянето.

Той благодари на играчите за реакцията, но подчерта, че ситуацията е тежка: „Моментът не е добър, критични сме и изискващи от нас самите. Но и това ще мине, защото всичко минава.“

Алонсо вярва, че тимът му е заслужавал поне равенство: „Играхме срещу силен съперник. Мисля, че направихме достатъчно да завършим поне наравно. Отборът бе концентриран, допуснахме малко опасности първия половин час.“

Относно освиркванията, той беше философски настроен: „Нормално е. Тук е така, когато не печелиш у дома. Хората ни подкрепяха в определени моменти, дадоха енергия.“

Въпреки критичния период, Алонсо опита да извлече позитиви: „Резултатите са такива. Трябва да подходим с отговорност и автокритика, но знаем, че нещата могат да се променят.“

Луис Енрике: ПСЖ заслужаваше победа, но Унай Симон спря всичко

Докато в Мадрид се говорят големи думи за криза, в Пари Сен Жермен раздразнението е от различно естество – липса на реализация. След равенството 0:0 като гост на Атлетик Билбао, треньорът Луис Енрике беше категоричен, че тимът му е направил достатъчно за победа.

„Не мисля, че ни липсваше ефикасност, просто вратарят на Билбао беше невероятен. Той беше най-добрият на терена“, заяви испанецът.

Енрике подчерта интензивността на срещата и добрата работа на своя отбор: „Пресирахме, създадохме много положения. Унай Симон беше отличен, а атмосферата на стадиона беше невероятна.“

Всички нападатели на парижани, по думите му, са играли на високо ниво, но шансът не е бил на тяхна страна.

За трудността от гостуването говори и левият защитник Нуно Мендеш: „Да играем тук не е лесно. Разочаровани сме, но от нивото си, не от резултата. Липсваше ни повече контрол върху топката.“

ПСЖ остава в борбата за директно класиране напред, докато Реал Мадрид е поставен под огромно напрежение и критичен поглед към треньора си.

