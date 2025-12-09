Стана ясно отива ли Салах в Байерн Мюнхен

Отива ли живата легенда на Ливърпул Мохамед Салах в Байерн Мюнхен след чутовния скандал, който вдигна на "Анфийлд"?

Спортният директор на германския хегемон Макс Еберл отхвърли спекулациите за евентуално привличане на звездата на Салах.

„Имаме изключителен талант в лицето на Ленарт Карл. Няма смисъл да поставяме някой преди него сега“, каза Еберл пред телевизионния оператор DAZN преди мача от Шампионската лига срещу Спортинг Лисабон, предаде gol.bg.

Бъдещето на Салах в Ливърпул е неясно, след като той не беше включен в състава на „червените“ за двубоя от Шампионската лига срещу Интер след избухването му по време на интервю след срещата от Висшата лига срещу Лийдс в събота.

Египетският национал подписа нов договор през април, което го направи най-високоплатеният играч на клуба, но е оставен на пейката за трети пореден мач.

„Прочетох изявленията му, но не ги следих подробно. Честно казано, какво ще се случи след това не е мой проблем, Слава Богу“, каза Еберл.

Той добави, че Байерн няма да бъде активни през предстоящия зимен трансферен прозорец.

„Нашият отбор е супер хомогенен и от наша гледна точка е балансиран както в нападение, така и в защита“, каза спортният директор на баварците.

