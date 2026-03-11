Иран обяви! Ще участва ли на Мондиал 2026

Иранският министър на спорта Ахмад Донямали изключи участието на мъжкия национален отбор на Световно първенство в САЩ поради продължаващата война в Близкия изток.

„След като това корумпирано правителство уби нашия лидер, нямаме условия да участваме на Световното първенство“, каза Донямали в телевизионно интервю за информационната агенция ДПА.

„Поради злонамерените мерки, предприети срещу Иран, бяхме принудени да водим две войни за осем или девет месеца и хиляди наши сънародници бяха убити. Следователно нямаме никакъв шанс да участваме на този турнир“, настоя иранският министър на спорта Ахмад Донямали.

Иран се класира за Световното първенство, което ще се проведе от 11 юни до 18 юли в САЩ, Мексико и Канада. Планирано е отборът да изиграе трите си мача от груповата фаза срещу Белгия, Египет и Нова Зеландия в американски градове: първите два в Ингълууд, Калифорния, а третият в Сиатъл.

Президентът на Иранската футболна федерация, Мехди Тадж, също намекна за бойкот след събитията около женския отбор на Купата на Азия в Австралия. Шест футболистки решиха да останат в Австралия, след като получиха хуманитарни визи от правителството. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще им предложи такива визи, ако австралийците не ги предоставят.

„Кой разумен човек би изпратил националния си отбор в Съединените щати, ако Световното първенство е толкова политическо, колкото е това в Австралия?“, попита Тадж.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com