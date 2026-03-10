Ламин Ямал спаси Барса! Всичко ще се реши в реванша

Нюкасъл и Барселона направиха динамичен сблъсък, който завърши с равенство 1:1 в първи осминафинален мач от Шампионската лига на препълнен "Сейнт Джеймсис Парк".

Срещата вървеше към нулево равенство, след като в средата на втората част съдията отмени гол на "свраките" заради засада, но все пак малко преди края на редовното време Харви Барнс (86') откри.

Така изглеждаше, че домакините ще стигнат до исторически успех, но в добавеното време те сгрешиха фатално и направиха дузпа, която Ламин Ямал (90'+6') превърна в гол и не позволи на съперника да се оттегли на реванша с преднина.

