ЦСКА готви нов топ трансфер

Привличането на централен нападател ще е един от приоритетите в селекцията на ЦСКА през лятото. Армейците се целят в таран с изявено физическо присъствие, който да е силен на втория етаж и по-напорист и комбинативен спрямо настоящите изпълнители на върха на атаката.

Йоанис Питас и Сантяго Годой до момента разочароват от началото на годината, като са сред най-слабите червени футболисти през пролетта. Двамата имат само по една асистенция за целия сезон, което е показателно за слабото им влияние върху играта на тима. Която става все по-малко зависима от тяхното представяне след силната зимна селекция.

Припомняме, че през есента Питас и Годой действаха заедно на терена и представляваха основната опасност за противниковите врати. По време на паузата обаче Христо Янев промени схемата на игра, като започна да използва изявени крила, което „изяде“ мястото за един от двамата централни нападатели. Така от началото на пролетта те са в конкуренция, която обаче до момента не им понася. Питас вкара в първите два мача, но оттогава е в суша от 6 часа, а Годой отбеляза само срещу Ботев Вр, но дори и тогава бе сред най-слабите на терена.

„Питас и Годой са лидери. Искам да стартират всеки мач, но играем в сгъстен цикъл. Много съм доволен от тях. И двамата са добри нападатели“, опита да ги защити Христо Янев след победата с 2:0 над Локо Сф.

Най-вероятно обаче при привличането на мощен таран през лятото, един от двамата ще бъде продаден, пише „Тема Спорт“. Припомняме, че през зимата ЦСКА разглеждаше солидна оферта от Иран за Питас, но в крайна сметка я отказа. Тогава червените бяха готови с набелязани варианти за заместник на кипъреца.

