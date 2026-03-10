Журналист сътвори безумието на деня!

Диого Жота ще играе отново за националния отбор на Португалия според журналиста Едгар Валеро Бероспе от мексиканския вестник El Heraldo.

Но той явно е забравил, че бившият футболист на Ливърпул почина в катастрофа преди 8 месеца.



Мексико и Португалия ще играят контрола на 28 март на стадион "Ацтека“ като част от подготовката за Мондиал 2026.



В статия той пише, че Жота ще се завърне в игра поради контузията на Кристиано Роналдо.

"Португалската футболна федерация намекна, че Роберто Мартинес ще се възползва от отсъствието на Кристиано Роналдо, за да тества Гонсало Рамос и да обмисли завръщането на Диого Жота, който е под наблюдение след физически проблеми.

Той също така планира да извика нападателя на Толука Паулиньо“, пише мексиканският журналист, който явно живее в друго измерение.

