Барселона съобщи сериозна новина за Ламин Ямал

Президентът на Барселона Жоан Лапорта заяви по време на предизборния дебат с Виктор Фонт, че едно от решенията, с които се гордее най-много, е отказът на огромна оферта от Пари Сен Жермен за Ламин Ямал.

Дебатът се проведе в понеделник преди президентските избори в клуба, които ще се състоят на 15 март.

Лапорта разкри, че през лятото на 2024 година френският гранд е отправил предложение на стойност 250 милиона евро за младата звезда на каталунците.

„Това е едно от решенията, с които се гордея най-много. ПСЖ предложи 250 милиона евро за него, а ние отказахме“, заяви президентът на Барселона.

Изказването му се отнася до интереса на спортния директор на ПСЖ Луис Кампос и ръководството на клуба след пробивния сезон на Ямал и силното му представяне с националния отбор на Испания на Европейското първенство.

