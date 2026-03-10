Уест Хям оцеля срещу Брентфорд и е на четвъртфинал за ФА Къп

Уест Хям се класира за четвъртфиналите на Купата на Футболната асоциация на Англия след драматичен успех над Брентфорд. Двубоят завърши 2:2 в редовното време и след продълженията, а при дузпите „чуковете“ спечелиха с 5:3. Решаващото попадение реализира защитникът Константинос Мавропанос. В следващата фаза лондонският тим ще бъде домакин на Лийдс, където играе българският национал Илия Груев.

Уест Хям откри резултата в 19-ата минута чрез своя капитан Джарод Боуен. Гостите обаче реагираха бързо и само девет минути по-късно възстановиха равенството. Удар с глава на защитника Нейтън Колинс се отклони в бразилския нападател Игор Тиаго и топката попадна в мрежата.

До почивката домакините отново излязоха напред. В 34-ата минута Боуен реализира дузпа и върна аванса на Уест Хям.

Брентфорд обаче не се предаде и стигна до ново изравняване в края на мача. В 84-ата минута Крисенсио Съмървил извърши нарушение в наказателното поле, а отсъдената дузпа беше реализирана от Игор Тиаго, който оформи крайното 2:2 в редовното време.

След като и продълженията не излъчиха победител, съдбата на срещата беше решена при изпълнението на дузпи. Брентфорд сгреши още при втория си опит, когато Данго Утара стреля слабо и вратарят Алфонс Ареола улови топката.

Футболистите на Уест Хям бяха безпогрешни от бялата точка. Последната дузпа беше реализирана от Константинос Мавропанос, който донесе победата на своя тим и класирането за четвъртфиналите на турнира.

