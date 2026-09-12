Лийдс и Илия Груев с драматичен пробив към полуфиналите за ФА къп
Дузпи решиха битката с Уест Хям, българинът се включи от пейката при успеха
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Дузпи решиха битката с Уест Хям, българинът се включи от пейката при успеха
Гол в 85-ата минута прати втородивизионния тим на полуфинал и срина фаворита
Мавропанос реализира решителната дузпа за успеха с 5:3 след 2:2 в редовното време
За първи път тим от шестото ниво на английския футбол отстрани отбор от елита
Арне Слот даде почивка на основните си играчи и пусна в игра предимно резервите си
Резултатът е 2:0
Резерва спаси "артилеристите" срещу Шефилд Юнайтед
Битката ще е на 1 август
Третият отбор на Ливърпул отстрани Шросбъри
"Лестър" размаза с 4:0 "Суонси" на "Кинг Пауър Стедиъм" в мача от 35-ия кръг на Висшата лига. Така "лисиците" са на 5 точки от мечтаната титла в Англи...
"Манчестър Юнайтед" се класира на финал за ФА Къп за първи път от 2007 година насам. "Червените дяволи" победиха драматично "Евертън" в първия 1/2-фин...
"Манчестър Юнайтед" и "Уест Хем завършиха 1:1 на "Олд Трафорд" в четвъртфиналния двубой за ФА Къп. Така двата тима ще преиграят двубоя, за да определя...
"Уотфорд" изхвърли "Арсенал" от турнира за ФА Къп след успех с 2:1 насред "Емирейтс". Така бе сложен край на серията на "топчиите" от 15 мача без загу...
Отборът на "Манчестър" (Юнайтед) се класира за 1/8-финалите във ФА Къп. „Червените дяволи" се наложиха като гост с 3:1 над Дарби Каунти, който се съст...
"Арсенал" победи с 4:0 "Астън Вила" във финала за ФА Къп. С успеха на "Уембли" "топчиите" изпревариха "Манчестър Юнайтед" и вече са тимът с най-много...
"Астън Вила" се класира за финала за ФА Къп. Бирмингамци победиха на "Уембли" "Ливърпул" с 2:1 на полуфиналите и така ще спорят за трофея в най-стария...
Треньорът на "Челси" Жозе Моуриньо разкри, че се чувства повече от засрамен след загубата 2:4 от слабака "Брадфорд" за ФА Къп. "В момента съм като щра...
Лондон. Ливърпул се класира за 4-ия кръг на ФА Къп благодарение на капитана си Стивън Джерард, който вкара двете попадения за успеха с 2:1 над АФК Уим...
Йовил. Манчестър Юнайтед постигна труден успех с 2:0 над Йовил Таун в мач от 3-ия кръг на турнира за ФА Къп. "Червените дяволи" не показаха най-доброт...
Манчестър. Мениджърът на Манчестър Сити Мануел Пелегрини бе бесен след отпадането от ФА Къп. "Гражданите" претърпяха шокираща загуба с 1:2 от Уигън на...