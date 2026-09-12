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Моу: Чувствам се като щраус

Моу: Чувствам се като щраус

Треньорът на "Челси" Жозе Моуриньо разкри, че се чувства повече от засрамен след загубата 2:4 от слабака "Брадфорд" за ФА Къп. "В момента съм като щра...

25 януари | 18:50
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