"Астън Вила" шокира "Ливърпул" за ФА Къп

"Астън Вила" се класира за финала за ФА Къп. Бирмингамци победиха на "Уембли" "Ливърпул" с 2:1 на полуфиналите и така ще спорят за трофея в най-стария...