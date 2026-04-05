Шок в Англия! Саутхямптън изхвърли Арсенал от ФА Къп

Саутхямптън поднесе една от най-големите сензации в турнира за ФА Къп, след като победи Арсенал с 2:1 на стадион „Сейнт Мерис“ и се класира за полуфиналите. Решителният гол падна само пет минути преди края, когато Шей Чарлз наказа лондончани и предизвика еуфория сред домакините. Загубата е тежък удар за лидера във Висшата лига, който изглеждаше фаворит след изравняването през второто полувреме.

Домакините откриха резултата в 35-ата минута чрез Рос Стюарт, който даде аванс на отбора от Чемпиъншип. Арсенал отговори след почивката и в средата на второто полувреме Виктор Гьокереш възстанови равенството, връщайки интригата и надеждите на гостите за обрат.

Вместо това обаче Саутхямптън нанесе решителния удар в 85-ата минута. След бърза контраатака Том Фелоус намери Чарлз в наказателното поле, а той хладнокръвно прати топката покрай вратаря Кепа Арисабалага за крайното 2:1.

Победата има и символично значение за домакините, които играха със специални жълти фланелки в чест на 50-годишнината от триумфа си във ФА Къп през 1976 година, когато победиха Манчестър Юнайтед на финала. С този успех тимът се присъединява към Манчестър Сити и Челси на полуфиналите, докато Уест Хям и Лийдс ще определят последния участник по-късно днес.

За Арсенал това е втори пореден сериозен удар, след като преди паузата за националните отбори тимът на Микел Артета загуби финала за Купата на Лигата от Манчестър Сити. Напрежението върху лондончани расте, а мечтата за трофей този сезон отново е поставена под въпрос.

