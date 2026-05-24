Един от най-големите ни таланти е пред завръщане у нас! Той ли е заместникът на Майкон

Потенциалната раздяла между Левски и Майкон вече кара „сините“ да мислят сериозно за негов евентуален заместник, а едно от имената, които отново изплуват на „Герена“, е това на Михаил Полендаков, пише Arenasport.bg, цитиран от Тема спорт.

Младежкият национал на България отдавна е в полезрението на столичния гранд. Още преди близо година и половина Левски следеше внимателно развитието му след силните мачове със Септември в мъжкия футбол. Тогава до сделка така и не се стигна, а талантливият десен бек предпочете да приеме предизвикателството на английския футбол и подписа с Шефилд Юнайтед.

Към днешна дата обаче Полендаков все още чака своя дебют за мъжкия тим на „остриетата“, като основно играе за младежката формация на клуба. Именно това поставя един от най-големите български таланти на сериозен кръстопът. От една страна стои търпението и надеждата за пробив в Англия, а от друга – възможността за завръщане в родния футбол, което може да се окаже както правилна крачка за развитието му, така и рисковано решение за кариерата му.

На „Герена“ виждат в Полендаков изключително интересна опция не само заради качествата му, но и заради новото правило на Български футболен съюз, свързано със задължителното използване на футболист под 21 години в титулярния състав. В случая младостта му не е проблем, а сериозен бонус за всеки клуб, който иска едновременно качество и възможност да покрива регулациите без компромис с нивото на отбора.

Самият Полендаков неведнъж е бил свързван както с Левски, така и с ЦСКА, но през годините в свои интервюта е признавал, че именно „сините“ са отборът на неговото сърце. Мечта, която сега отново може да се окаже актуална.

