До часове. ЦСКА е решил съдбата на Христо Янев

След поредния проблемен мач на ЦСКА - 0:0 срещу Славия вчера на стадион "Александър Шаламанов", стана ясно и бъдещето на наставника Христо Янев. 46-годишният специалист ще си тръгне от "Армията", като неговото място ще заеме Валентин Илиев, който в момента е треньор на дубъла, научи Lupa.bg.

Ръководството, заедно с феновете на "армейците", са разочаровани от представянето на отбора, който миналия сезон завърши с Купата на България във витрината си, но след измъчен мач след изпълнение на дузпи срещу Локомотив Пловдив. Това даде надежда на привържениците, че има светлина в тунела, въпреки че представянето не беше на ниво - нещо, което се потвърди и срещу Дери Сити в Европа, и срещу Славия на старта на първенството.

Веднага след равенството в "Овча купел" Валентин Илиев е бил извикан на спешна среща с двама от шефовете - Вангел Вангелов и Бойко Величков, които са му казали накъде вървят нещата и дали той е готов да поеме отговорността. Отговорът на бранителя - бивш капитан на ЦСКА, бил положителен.

Дилемата пред триото е била дали Илиев да води отбора още този четвъртък срещу Карабах в Лига Европа, като гостуването в Азербайджан се очертава доста тежко. Предвид възможностите на клуба от бившата съветска република и представянето му в евротурнирите през миналата кампания има опция Христо Янев да изведе своите футболисти стадион "Тофик Бахрамов" в Баку, където след очакваното фиаско официалното да падне главата му.

Феновете от края на миналия сезон негодуват от представянето на ЦСКА, като държат отговорен родения в Казанлък наставник, а в последните дни все по-често се чуват призивите за неговата оставка - нещо, което е много близо.

Лошото за всички, свързани с "червените", е, че тепърва ще се водят преговори с треньор, който да не допусне ранно голямо изоставане в първенството, тъй като бленуваната от 2008-а титла, отново може да остане мираж, което ще бъде разочаворащо, ако тимът на спечели 32-ата с откриването на новия стадион този сезон.