Разкриха следващата роля на Янев в ЦСКА
На този етап от „Армията“ все още не са посочили кога официално ще бъде представена новата му длъжност
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На този етап от „Армията“ все още не са посочили кога официално ще бъде представена новата му длъжност
След заслужена кратка почивка ще бъде уточнена точната му позиция
Развръзка по треньорския казус се очаква да има до часове
Махнахте млад и талантлив българин, отсече Росен Барчовски
Двадесет години след последния им пряк спор за отличието двата гранда отново застават един срещу друг в мач, който може да размести целия сезон
Червените благодариха и казаха за наследника му
Наставникът на ЦСКА не издържа на безумиетото
Ръководството продължада да го подкрепя
Чака се нова издънка, за да стане промяната
Треньорът призна грешките, но отсече, че няма да навежда глава и ще работи до последната секунда за отбора
Червените натрупаха опит и самочувствие
Каква е причината?
Червените имат преднина от 3:0 след първия мач като гости на Макаби Тел Авив
Треньорът на ЦСКА отвърна на критиците след 3:0 над Макаби и поиска пълен стадион на реванша
Мачът стартира в 19:00 ч. българско време на стадион „Аджарабет Арена“ в Батуми, Грузия
Мачът е в четвъртък, 6 август, от 19:00 часа българско време
Основен играч е върнат в състава
Не само за представянето на ЦСКА
Свързана ли е тя и с мача срещу Карабах
В момента текат важни разговори