Янев с ключови думи преди реванша

Треньорът на ЦСКА Христо Янев даде пресконференция преди реванша срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Червените имат преднина от 3:0 след първия мач като гости на израелците.

Ето какво каза Янев:

"Ще сгрешим, ако смятаме, че „няма какво да стане“. Трябва да подходим сериозно. Макаби вече показа, че е сериозен отбор. Трябва да направим това, което зависи от нас. Подхождаме по същия начин, както в предходните. Не трябва да подценяваме задачите си заради резултата.

Ние не трябва да променяме много, спрямо резултата от първия мач. Нищо няма да има значение, освен класиране напред. Имаме достатъчен брой футболисти, с които можем да изпълним плана утре.

Има бройка футболисти, на която мога да разчитам. Останалите трябва да остават извън групата. Опитвам се всички да бъдат полезни с качествата си. Оставам концентриран без значение от всичко останало.

Напрежението е полезно. Релаксирам от него вкъщи. Напрежението ми припомня каква е целта ми и за какво се боря. Искаме да изкачим ЦСКА на мечтаното ниво. Ритъмът сега ни е добър. Съобразяваме се с програмата. Целта ни е да продължим напред, така че ако продължаваме по този начин това ще ни е от полза."