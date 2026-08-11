Мечтата е жива! Левски на крачка от Шампионската лига

Българският шампион Левски продължава мечтата си за участие в същинската фаза на Шампионската лига, след като отстрани коравия тим на Кайрат Алмати. „Сините“ си осигуриха място на плейофите с втора победа – 1:0 като гост в Казахстан, реализирана с попадение на Рейналдо (общ резултат 2:0).

Успехът не дойде лесно, имайки предвид, че през миналия сезон казахстанците елиминираха Селтик и мериха сили с гиганти като Арсенал, Интер и Реал Мадрид. В адската жега на Туркестан играчите на Левски тотално надиграха съперника и освен гола, пропуснаха още няколко чисти положения чрез Рейналдо, Евертон Бала и Сержиньо. Въпреки че Кайрат игра значително по-агресивно спрямо мача в София, домакините така и не намериха път към вратата на българския тим.

Последното препятствие пред „сините“ по пътя към най-престижния турнир е гръцкият гранд АЕК Атина. Първият сблъсък е в София на 18 или 19 август, а реваншът в Гърция ще се изиграе седмица по-късно. Дори при неуспех, Левски вече си е гарантирал място в основната фаза на Лига Европа.