ЦСКА пред ударна чистка

ЦСКА е на прага на сериозни промени в състава си преди затварянето на летния трансферен прозорец. Освен че търси нови попълнения за натоварената програма през есента, ръководството на „червените“ планира и раздяла с поне четирима футболисти, съобщава „Тема Спорт“.

Най-сериозни рокади се очакват по двата фланга. Сред играчите, които могат да напуснат, са зимните попълнения Алехандро Пиедраита и Лео Перейра, които не успяха да оправдаят очакванията след пристигането си на „Българска армия“.

Пиедраита не попадна в групата на Христо Янев за двубоя със Септември, което се приема като ясен сигнал, че вече не влиза в плановете на треньорския щаб. Не е изключено той вече да е изиграл последния си мач с червената фланелка, като клубът търси вариант за раздяла.

Подобна е ситуацията и с Кевин Додай. Албанският младежки национал премина лятната подготовка с отбора, но от началото на сезона не е попадал в групата за официален мач. В последните седмици е имало разговори за нов наем, но до сделка така и не се стигна. Очакванията са, че той също ще напусне до края на трансферния прозорец.

Сред футболистите с неясно бъдеще остава и Адриан Лапеня. Испанският защитник, който през миналия сезон носеше и капитанската лента, отдавна не попада в плановете на клуба. Интерес към него имаше от испанския Сеута, но към момента трансфер не е финализиран. Възможно е двете страни да прекратят договора по взаимно съгласие.

Георги Чорбаджийски също е сред футболистите, чието бъдеще ще бъде решено до края на лятото. Въпреки че се появи като резерва срещу Септември, младият футболист не влиза в дългосрочните планове на Христо Янев и най-вероятно ще бъде изпратен под наем, за да трупа повече игрова практика.

Така в следващите седмици ЦСКА ще работи едновременно по привличането на нови играчи и по освобождаването на място в състава, като се очаква трансферният прозорец да донесе още сериозни промени в Борисовата градина.