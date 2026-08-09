Меси погреба баща си. Стоичков с най-тъжното писмо  

Нападателят на Интер Маями Лионел Меси и семейството му присъстваха на погребението на баща му - Хорхе Меси, в официалното гробище Ел Прадо близо до Росарио, Аржентина.

Това съобщи EFE, като церемонията се е провела в тесен кръг с повишени мерки за сигурност.

Меси пристигна в Росарио предната вечер със съпругата си и децата. Той се присъедини към майка си Селия, братята си Матиас и Родриго, и сестра си Мария Сол.

Хорхе Меси почина на 8 август в болница в Росарио на 68-годишна възраст след продължително боледуване. Причината за смъртта не беше назована. През цялата спортна кариера на сина си той беше негов агент.

Здравословните му проблеми станаха известни през юни, по време на Световното първенство през 2026 г.

След първия мач на националния отбор на Аржентина с алжирския отбор, Лионел Меси плака, а после каза, че това са били кошмарни дни.

"Скъпи мой Лео, в тези трудни моменти искам да изпратя на теб и семейството ти цялата си сила и любов за загубата на баща ти, Хорхе."

Много фенове дойдоха на летището, а после и до гробището, за да дадат кураж на световната звезда в тежкия момент.

Христо Стоичков също излезе с емоционален пост.

"Няма думи, които да могат да облекчат подобна болка. Бащата е баща за цял живот - човекът, който те води, който е до теб от самото начало и който празнува всеки твой успех така, сякаш е негов“, написа Стоичков.

Той изпрати специални пожелания за сила към Меси и цялото му семейство.

"Нека Хорхе почива в мир. Споменът за него и всичко, което е оставил във вас, ще живеят завинаги“, добави Стоичков.