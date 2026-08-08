Тежка загуба за Меси. Почина най-близкият му човек

Хорхе Меси - бащата, дългогодишният представител и един от най-близките хора до Лионел Меси - е починал на 68-годишна възраст. Той е издъхнал в петък вечерта около 22 часа местно време в болница в родния Росарио след продължително боледуване, съобщи "Инфобае".

Само седмици по-рано здравословното му състояние разтревожи Аржентина, след като Лео Меси се разплака на терена по време на световното първенство. Причината за заболяването официално не беше разкрита от семейството.

Човекът, който остана до Лео

За широката публика Хорхе Меси беше бащата и представителят на най-успешния аржентински футболист на своето поколение. За самия Лео обаче ролята му беше много по-голяма.

Когато като дете Меси се нуждае от скъпото лечение за проблемите с растежа, именно баща му води битката да му осигури необходимата терапия. След неуспешни опити в Аржентина Хорхе насочва семейството към Барселона и договаря необичайно за онова време споразумение, при което каталунският клуб поема лечението и осигурява условия семейството да започне нов живот в Испания.

Началото далеч не е приказно. Семейството трудно се приспособява, част от близките се връщат в Росарио, а младият Лео остава изправен пред избора дали да се откаже.

Години по-късно Меси си спомня, че двамата с баща му тайно плачели от трудностите, но се престрували един пред друг, че всичко е наред. Когато Хорхе го попитал дали иска да се върнат в Аржентина, Лео решил да остане. "Баща ми винаги беше до мен... Аз исках да продължа и той остана с мен", разказва Меси.

Това решение се оказва съдбоносно - момчето от Росарио остава в Барселона, а Хорхе поема ролята на негов постоянен защитник, съветник и по-късно представител.

Сълзите на Мондиал 2026

Още през юни стана ясно, че семейството преживява тежък период. След първия гол на Аржентина при победата с 3:0 над Алжир на световното първенство Меси избухна в сълзи и избърса лицето си с фланелката.

След срещата той отказа да навлиза в подробности, но призна, че емоцията няма нищо общо със спорта.

"Минах през трудни, сложни дни", каза тогава Меси. По-късно добави, че причината е свързана най-вече със семейството и че близките му преминават през труден момент.

Ден по-късно семейството потвърди, че Хорхе Меси има здравословен проблем и е под лекарско наблюдение. Тогава беше съобщено, че състоянието му се подобрява, а близките настояха за дискретност и предупредиха срещу спекулациите около заболяването му.

На 23 юни аржентински медии съобщиха, че Хорхе е изписан от болницата и се е върнал в Росарио, за да продължи възстановяването си у дома. Малко повече от месец по-късно обаче той е починал след продължителното заболяване.

"Доверявах се на баща ми"

Връзката между двамата проличава и в едно от най-известните публични изказвания на Меси. През 2016 г., когато трябваше да дава показания пред испански съд за финансовите дела около кариерата си, футболистът обясни ролята на Хорхе съвсем просто: "Аз играех футбол и се доверявах на баща ми."

Хорхе действително управляваше голяма част от света извън терена около своя син - договори, рекламни отношения, трансфери и преговори с клубове. Той участваше в решенията около напускането на Барселона, преминаването в Пари Сен Жермен и по-късно избора на Интер Маями.

Самият Хорхе рядко говореше пред медиите и предпочиташе да остане в сянката на сина си. В старо телевизионно обръщение към Лео той казва, че трудните моменти винаги са правили семейството по-силно, а най-голямата му гордост не е футболистът, а човекът, в когото синът му се е превърнал.

Хорхе Меси оставя съпругата си Селия Кучитини и четирите им деца - Лионел, Родриго, Матиас и Мария Сол. За футбола той ще остане човекът зад кадър в една от най-невероятните кариери в историята, а за Лео - бащата, който в най-трудния момент в Барселона просто остана до него.