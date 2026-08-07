Трагедия: Убиха футболен национал с павета, за да го ограбят

Траур в Уганда след убийството на 27-годишния Дейвид Овори - капитан на един от водещите клубове в страната SC Villa и бивш национал. Футболистът е бил нападнат при опит за грабеж в столицата Кампала във вторник вечерта, пише The Guardian, предава NOVA.
Според местната полиция Овори е бил атакуван близо до дома си в район Макиндайе, след като оказал съпротива на нападатели, опитали да отнемат мобилния му телефон и други лични вещи.
Rivalry aside, respect comes first. 💙🕊️— GLMSPORT (@glmsport) August 6, 2026
KCCA FC CEO led the club's delegation in laying flowers for David Owori, standing in solidarity with the football fraternity to honor a player whose impact went beyond club rivalries.
In moments like these, football becomes one family. pic.twitter.com/sz14b0KwzR
Говорителят на полицията в Кампала съобщи, че минувачи открили футболиста в безсъзнание и го откарали в близка болница. Впоследствие той бил преместен в друго лечебно заведение, където в сряда била констатирана смъртта му.
Свидетели разказали, че нападателите удряли 27-годишния футболист с павета, след което го ограбили и избягали. Овори останал в безсъзнание на мястото.
Дейвид Овори играеше като десен защитник и полузащитник и беше капитан на SC Villa. През 2024 г. той помогна на отбора да спечели рекордната си 17-а шампионска титла на Уганда.
Професионалната му кариера започва през 2016 г. във Vipers SC. По-късно Овори играе и в Европа, където носи екипите на испанския Vélez CF и шведския Utsiktens BK. Той има участия и за националния отбор на Уганда, включително в квалификациите за Купата на африканските нации през 2021 г.
CLUB STATEMENT— SC Villa (@SCVillaJogoo) August 5, 2026
Our hearts are broken.
SC Villa mourns the tragic passing of our beloved captain, David Owori, following a brutal attack.
We have lost more than a player—we have lost a leader, brother and friend.
Our deepest prayers are with his family. Rest well, Captain. 💔 pic.twitter.com/XTy4sdBoID
От SC Villa потвърдиха смъртта на своя капитан и изразиха съболезнования на близките му. „С дълбока скръб съобщаваме за преждевременната кончина на нашия капитан Овори, който получаваше лечение след нападение от предполагаеми престъпници. Нашите най-дълбоки съболезнования и молитви са със семейството му“, заявиха от клуба.
Our deepest condolences to SC Villa following the passing of club captain David Owori.— Uganda Police Football Club (@UgPoliceFC) August 5, 2026
We stand in solidarity with his family, friends, teammates, @SCVillaJogoo , and the entire football fraternity during this difficult time. May his soul rest in eternal peace.#WeAreCops ||… pic.twitter.com/DE1Ber2a0b
Футболната федерация на Уганда също отдаде почит на играча. „Дейвид не беше просто футболист. Той беше лидер и вдъхновение за цяло поколение. Като капитан на SC Villa водеше отбора със смелост, скромност и страст. С екипа на Uganda Cranes носеше надеждите на цяла нация“, се казва в позицията на федерацията.
В сряда парламентът на Уганда почете паметта на Овори с минута мълчание.