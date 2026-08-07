Спорт

Трагедия: Убиха футболен национал с павета, за да го ограбят

Футболистът е бил атакуван близо до дома си

Трагедия: Убиха футболен национал с павета, за да го ограбят
07 авг 26 | 15:55
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Григор Атанасов

Траур в Уганда след убийството на 27-годишния Дейвид Овори - капитан на един от водещите клубове в страната SC Villa и бивш национал. Футболистът е бил нападнат при опит за грабеж в столицата Кампала във вторник вечерта, пише The Guardian, предава NOVA.

Според местната полиция Овори е бил атакуван близо до дома си в район Макиндайе, след като оказал съпротива на нападатели, опитали да отнемат мобилния му телефон и други лични вещи.

Говорителят на полицията в Кампала съобщи, че минувачи открили футболиста в безсъзнание и го откарали в близка болница. Впоследствие той бил преместен в друго лечебно заведение, където в сряда била констатирана смъртта му.

Свидетели разказали, че нападателите удряли 27-годишния футболист с павета, след което го ограбили и избягали. Овори останал в безсъзнание на мястото.

Дейвид Овори играеше като десен защитник и полузащитник и беше капитан на SC Villa. През 2024 г. той помогна на отбора да спечели рекордната си 17-а шампионска титла на Уганда.

Професионалната му кариера започва през 2016 г. във Vipers SC. По-късно Овори играе и в Европа, където носи екипите на испанския Vélez CF и шведския Utsiktens BK. Той има участия и за националния отбор на Уганда, включително в квалификациите за Купата на африканските нации през 2021 г.

От SC Villa потвърдиха смъртта на своя капитан и изразиха съболезнования на близките му. „С дълбока скръб съобщаваме за преждевременната кончина на нашия капитан Овори, който получаваше лечение след нападение от предполагаеми престъпници. Нашите най-дълбоки съболезнования и молитви са със семейството му“, заявиха от клуба.

Футболната федерация на Уганда също отдаде почит на играча. „Дейвид не беше просто футболист. Той беше лидер и вдъхновение за цяло поколение. Като капитан на SC Villa водеше отбора със смелост, скромност и страст. С екипа на Uganda Cranes носеше надеждите на цяла нация“, се казва в позицията на федерацията.

В сряда парламентът на Уганда почете паметта на Овори с минута мълчание.

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Автор Григор Атанасов

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