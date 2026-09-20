Лапорта реши! Голяма новина за Меси

Босът на Барселона Жоан Лапорта зарадва милионите фенове на клуба с новината, че се задава събитие в чест на легендата Лионел Меси, след като работата по стадион „Камп Ноу“ приключи.

Осемкратният носител на Златната топка игра за каталунците от 2003 до 2021 г. За това време той спечели 10 испански титли и четири купи от Шампионската лига.

„Планираме да проведем събитие в чест на Меси веднага щом работата по стадион „Камп Ноу“ приключи. Това ще бъде почит. Надяваме се да завършим ремонта до началото на 2028 година“, цитира Лапорта журналистът Фабрицио Романо.

В края на август Меси обяви оттеглянето си от националния отбор на Аржентина. През септември той беше повикан в националния отбор за прощален мач.