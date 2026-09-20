Ковънтри възкръсна: Историческа победа след 25 години чакане

Ковънтри Сити най-после дочака своя миг във Висшата лига. След четири загуби в първите четири кръга, нито една точка и нито един отбелязан гол, новакът победи Нотингам Форест с 1:0 насред „Сити Граунд“ и записа първия си успех в английския елит от 25 години. Джей Дасилва се превърна в героя на вечерта, а вратарят Карл Ръшуърт направи една от най-необичайните асистенции на сезона.

Форест стреляше, Ковънтри оцеляваше

Нотингам Форест започна така, сякаш иска да приключи мача още преди почивката. Домакините отправиха 14 удара през първото полувреме - най-много от отбор за една първа част във Висшата лига този сезон. Джеймс Макати пробва мощен шут още в началото, но Карл Ръшуърт се справи, а Лиъм Делап също пропусна добра възможност малко преди почивката.

Ковънтри обаче не беше дошъл само да се защитава. Джак Рудони стреля над напречната греда от границата на наказателното поле, а Матс Селс трябваше да се намесва след опит на Брандън Томас-Асанте. За отбор, който още чакаше първия си гол след завръщането в елита, това бяха първите сигнали, че вечерта може да се развие различно.

Вратарят подаде, Дасилва написа история

Историческият миг дойде в 55-ата минута и започна от най-неочакваното място - наказателното поле на Ковънтри. Ръшуърт изпрати дълга топка напред, Джей Дасилва я овладя отлично, проби към наказателното поле и преодоля Селс за 1:0.

За Дасилва това беше първият му гол за Ковънтри в 127 мача. Още по-любопитна беше асистенцията на Ръшуърт - според официалния сайт на Висшата лига той стана първият вратар, подал за първия гол на своя отбор в сезон от Премиър лийг след Петер Шмайхел, който асистира на Марк Хюз за Манчестър Юнайтед още през първия сезон на турнира през 1992 г.

„Чаках доста време. Момчетата ме подкачаха отдавна, така че съм щастлив, че голът дойде точно днес и ни донесе победата“, призна Дасилва след мача.

Драма до последната секунда

След попадението Форест хвърли почти всичко в атака. Игор Жезуш два пъти беше близо до изравняване, а в добавеното време домакините най-после пратиха топката в мрежата.

Радостта на „Сити Граунд“ обаче трая кратко. След намесата на ВАР попадението беше отменено заради нарушение на Жезуш срещу Кейлъб Йеренки в началото на атаката. Ковънтри оцеля и сложи край не само на ужасното начало на сезона, но и на серията си от шест загуби при гостувания на този стадион.

Лампард най-после дочака своя ден

Франк Лампард изведе Ковънтри обратно във Висшата лига след 25-годишно отсъствие, но завръщането започна болезнено - четири последователни поражения и нито един гол. Сред тях имаше тежки загуби от Арсенал, Манчестър Сити и Брайтън. Преди гостуването на Форест мениджърът настояваше, че отборът трябва да запази вярата си въпреки резултатите.

Този път думите бяха последвани от резултат. „Чувствам се прекрасно. Начинът, по който футболистите се бориха за това... лесно е след четири загуби да започнеш да мислиш негативно и да се питаш откъде ще дойдат голът и победата“, каза Лампард след срещата.

Победата донесе на Ковънтри първите три точки за сезона и временно го изкачи над Тотнъм с 2 и Фулъм с 1 точка. За клуб, който отпадна от Висшата лига през 2001 г. и прекара четвърт век извън английския елит, това беше далеч повече от обикновен успех в петия кръг.

Арсенал рухна, Тотнъм пак загуби

Голямата сензация в съботната програма дойде в Брайтън, където домакините разбиха шампиона Арсенал с 3:0 и прекъснаха перфектния му старт. Паскал Грос, Харалампос Костулас и Чема Андрес вкараха головете за Брайтън, който се изкачи на трето място с 10 точки. За Арсенал това беше най-тежката загуба във Висшата лига от три години.

Тотнъм също продължи кошмарното си начало. Астън Вила поведе с 3:0 в Лондон чрез Йохан Манзамби, Николас Джаксън и Еми Буендия, а два късни гола на домакините само направиха поражението по-почетно - 2:3. Евертън победи Ипсуич с 1:0, а Нюкасъл се наложи над Хъл Сити с 2:1.

След съботните двубои Арсенал и Манчестър Сити са начело с по 12 точки, пред Брайтън с 10. Брентфорд и Евертън имат по 9, а Лийдс, Хъл Сити и Нюкасъл са с по 8.

Резултати от петия кръг на Висшата лига

Брентфорд - Челси 3:0

Тотнъм - Астън Вила 2:3

Брайтън - Арсенал 3:0

Евертън - Ипсуич 1:0

Нюкасъл - Хъл Сити 2:1

Нотингам Форест - Ковънтри Сити 0:1

В неделя

Борнемут - Ливърпул

Лийдс - Кристъл Палас

Манчестър Сити - Съндърланд

Фулъм - Манчестър Юнайтед