Обявиха чаканата новина за Вечното дерби

БФС потвърди размяната на 13-ия и 14-ия кръг в първенството, с което мачът между Левски и ЦСКА бе насрочен за 8 ноември, неделя, от 17:00 часа на Националния стадион "Васил Левски". Плановете за промяната бяха обявени преди две седмици, а днес бяха обявени дните и часовете на мачовете.
Програма на първенството:
12 кръг
23 октомври, петък:
ЦСКА 1948 - Ботев (Пловдив) 19:00
24 октомври, събота:
Дунав (Русе) - Спартак (Варна) 14:00
Локомотив (София) - Ботев (Враца) 16:30
26 октомври, неделя:
Локомотив (Пловдив) - Славия 17:00
ЦСКА - Лудогорец (Разград) 19:30
27 октомври, понеделник:
Черно море (Варна) - Септември 7:00
Арда (Кърджали) - Левски 19:30
14 кръг
30 октомври, петък:
ЦСКА 1948 - Спартак (Варна) 17:00
ЦСКА - Славия 19:30
31 октомври, събота:
Локомотив (София) - Ботев (Пловдив) 12:30
Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград) 15:00
Дунав (Русе) - Левски 17:30
2 ноември, понеделник:
Черно море (Варна) - Ботев (Враца) 17:00
Арда (Кърджали) - Септември 19:30
13 кръг
6 ноември, петък:
Септември - Локомотив (София) 17:00
Ботев (Пловдив) - Дунав (Русе) 19:15
7 ноември, събота:
Ботев (Враца) - Локомотив (Пловдив) 13:30
Славия - Черно море (Варна) 16:00
Лудогорец (Разград) - ЦСКА 1948 18:30
8 ноември, неделя:
Спартак (Варна) - Арда (Кърджали) 14:00
Левски - ЦСКА 17:00