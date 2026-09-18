Обявиха чаканата новина за Вечното дерби

БФС потвърди размяната на 13-ия и 14-ия кръг в първенството, с което мачът между Левски и ЦСКА бе насрочен за 8 ноември, неделя, от 17:00 часа на Националния стадион "Васил Левски". Плановете за промяната бяха обявени преди две седмици, а днес бяха обявени дните и часовете на мачовете.

Програма на първенството:

12 кръг

23 октомври, петък:

ЦСКА 1948 - Ботев (Пловдив) 19:00

24 октомври, събота:

Дунав (Русе) - Спартак (Варна) 14:00

Локомотив (София) - Ботев (Враца) 16:30

26 октомври, неделя:

Локомотив (Пловдив) - Славия 17:00

ЦСКА - Лудогорец (Разград) 19:30

27 октомври, понеделник:

Черно море (Варна) - Септември 7:00

Арда (Кърджали) - Левски 19:30

14 кръг

30 октомври, петък:

ЦСКА 1948 - Спартак (Варна) 17:00

ЦСКА - Славия 19:30

31 октомври, събота:

Локомотив (София) - Ботев (Пловдив) 12:30

Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград) 15:00

Дунав (Русе) - Левски 17:30

2 ноември, понеделник:

Черно море (Варна) - Ботев (Враца) 17:00

Арда (Кърджали) - Септември 19:30

13 кръг

6 ноември, петък:

Септември - Локомотив (София) 17:00

Ботев (Пловдив) - Дунав (Русе) 19:15

7 ноември, събота:

Ботев (Враца) - Локомотив (Пловдив) 13:30

Славия - Черно море (Варна) 16:00

Лудогорец (Разград) - ЦСКА 1948 18:30

8 ноември, неделя:

Спартак (Варна) - Арда (Кърджали) 14:00

Левски - ЦСКА 17:00