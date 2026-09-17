Левски с минимална загуба срещу Залцбург в Лига Европа

Българският шампион Левски загуби с 0:1 срещу Залцбург в мач от първия кръг на основната фаза във футболния турнир Лига Европа. Австрийците отбелязаха единствения гол в края на първото полувреме чрез босненеца Харис Табакович, за да спечелят трите точки на Националния стадион "Васил Левски".

Армстронг Око-Флекс отправи първия удар за Левски, но той бе отразен от стража Кристиан Завесчицки, а първата чиста ситуация бе за Залцбург. В 23-та минута далечно подаване премина като по чудо през половината терен и попадна в Харис Табакович на чиста позиция, но Светослав Вуцов отби шута на нападателя на гостите.

Залцбург поведе в резултата в 39-ата минута, като и късметът помогна на австрийците. Бартош Мазурек подаде за Йорбе Вертесен зад гърба на защитата и той свали топката към наказателното поле, а тя рикошира в крака на Кристиан Димитров и попадна в Табакович. Босненецът този път преодоля Вуцов и гостите се сдобиха с гол преднина, съобщава БТА.

Левски опита да заиграе по-офанзивно през второто полувреме и след час игра стигна до първите си положения. Евертон Бала не сполучи от статично положение фронтално срещу вратата, а секунди по-късно Рейналдо се освободи зад защитата, но бе спрян трудно от вратаря Завесчицки.

Залцбург отговори с опасност за Едмунд Байду, който стреля в тялото на Гашпер Търдин от удобна позиция, а секунди по-късно шут от малък ъгъл на Абубакар Бари бе отразен от Вуцов до гредата. За Левски пък Сержиньо отправи удар извън наказателното поле, но над напречната греда.

Така Левски загуби с 0:1 първия си мач в Лига Европа, а следващият е насрочен за 15 октомври срещу НЕК Ниймеген в Нидерландия.

Първи кръг в основната фаза на футболния турнир Лига Европа, мач между българския Левски и австрийския Залцбург:

Левски - Залцбург - 0:1 (0:1)

голмайстори: 0:1 Харис Табакович 39

стадион: "Васил Левски", София

главен съдия: Мохамад Ел-Амара

жълти картони: Алекс Сентейес, Кевин Бома (Левски); Сота Китано, Харис Табакович, Бартош Мазурек, Йорбе Вертесен (Залцбург)

състав на Левски: Светослав Вуцов, Алдаир, Кристиан Димитров, Кристиан Макун (88-Асен Митков), Майкон, Сержино, Гашпер Търдин, Алекс Сентейес (58-Давид Кусо), Армстронг Око-Флекс (77-Мазир Сула), Рейналдо (76-Хуан Переа) и Евертон Бала (88-Стивън Стоянчов).

състав на Залцбург: Кристиан Завесчицки, Николас Ферачних, Кевин Бома, Тим Дрекслер, Доминик Шмид, Абубакар Бари, Бартош Мазурек, Едмунд Байду (89-Франс Кратцих), Сота Китано (63-Дамир Редзич), Йорбе Вертесен (69-Карим Конате) и Харис Табакович.