Реал Мадрид тръгна с успех в Шампионска лига
"Кралете" надвиха Интер в изключително динамичен мач
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"Кралете" надвиха Интер в изключително динамичен мач
Двубоят започна кошмарно за "сините"
"Сините" паднаха с 4:0 срещу АЕК Атина в реванша от плейофите на ШЛ
Герой за "сините" стана Сержиньо
До последния съдийски сигнал "сините" бяха по-опасният отбор
Националният отбор отстъпи срещу Черна гора в приятелска среща
В 72-ата минута Серкан Юсеин попари надеждите на враннеския тим
"Топчиите" надделяха с минималното 1:0 в реванша срещу Атлетико Мадрид
Футболните фенове ще станат свидетели на интригуващ сблъсък между два от водещите отбори в страната
В мач-реванш от полуфиналите "червение" и Лудогорец не се победиха
Реваншът е на 6 май на стадион "Алианц Арена" в Мюнхен
Домакините започнаха по-силно и успяха да открият резултата още в 18-ата минута
"Сините" изпуснаха да победят ЦСКА
„Сините“ продължават уверено похода си към целта
Разградчани изпуснаха две ценни точки
Всичко ще се реши на реванша
"Лъвовете" победиха с необичайния футболен резултат скромния тим на Соломоновите острови
Арсенал се класира за трета поредна година във фазата на 1/4-финалите
Спортинг Лисабон си осигури място на четвъртфиналите
Каталунците и Нюкасъл направиха динамичен мач