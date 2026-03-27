Исторически мач за България! Изравниха велик рекорд

България победи с необичайния футболен резултат 10:2 на скромния тим на Соломоновите острови в първата среща от турнира „FIFA Series 2026”, който се провежда в Индонезия. Така „лъвовете“ отиват на финала, където ще чакат победителя от втория полуфинал по-късно днес Индонезия – Сейнт Кейтс и Невис.

От гледна точка на статистиката това е втора поредна победа на България след ноемврийското 2:1 над Грузия. Но също така и най-резултатната за новия век и най-убедителна след трите пъти, в които тимът е постигал 7:0 над Норвегия (1957), Финландия (1982) и Малта (1982). На футболния терен България е вкарвала само още веднъж 10 гола – през 1968-а година над Гана в приятелски мач, игран преди Олимпийските игри в Мексико същата година.

