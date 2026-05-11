Кралете паднаха, Барса ликува! Каталунците са шампиони на Испания

Барселона спечели 29-ата шампионска титла на Испания, след като победи Реал Мадрид с 2:0 в голямото дерби „Ел Класико“. Каталунците събраха 91 точки и три кръга преди края станаха недостижими на върха с 14 точки аванс пред „кралския клуб“. Това се превърна в историческа вечер за испанския футбол, защото за първи път от създаването на Ла Лига през 1929 година Барселона печели титлата на свой терен именно срещу Реал Мадрид. Освен това тимът постави и нов рекорд с 18 домакински победи от 18 мача през сезона.

Рашфорд и Торес взривиха „Ноу Камп“

Барселона започна мача вихрено и още в 9-ата минута откри резултата. Маркъс Рашфорд изпълни по феноменален начин пряк свободен удар от границата на наказателното поле и остави Тибо Куртоа безпомощен. Английският нападател изпрати топката по толкова необичайна траектория, че белгийският вратар просто не успя да реагира.

Само девет минути по-късно каталунците нанесоха втори удар. Дани Олмо преодоля съперник и подаде към Феран Торес, който с мощен изстрел под гредата направи 2:0 и хвърли трибуните в екстаз. Реал все пак имаше шанс да се върне в мача, но Гонсало Гарсия пропусна сам срещу Жоан Гарсия. До почивката Рашфорд също можеше да направи резултата класически, но този път Куртоа спаси.

Превъзходство по всички показатели

През второто полувреме Барселона продължи да контролира двубоя. Фермин Лопес и Феран Торес пропуснаха нови положения, а Джуд Белингам все пак прати топката във вратата на каталунците, но попадението беше отменено заради засада. Статистиката показа пълното превъзходство на отбора на Ханзи Флик - 57 процента владеене на топката срещу 43, седем точни удара срещу един, както и огромно превъзходство при подаванията и пресечените атаки.

В края Рафиня и Роберт Левандовски също пропуснаха да направят победата още по-впечатляваща, но това по никакъв начин не помрачи празника на „Ноу Камп“.

Емоционален момент за Ханзи Флик

Мачът премина и под знака на личната трагедия за Ханзи Флик. Часове преди срещата ръководството и футболистите на Барселона научиха за смъртта на бащата на германския специалист.

Малко преди награждаването играчите се събраха около своя треньор и го прегърнаха в силен емоционален момент. 61-годишният Флик наскоро призна, че Барселона ще бъде последният клуб в кариерата му, преди да се оттегли от футбола.

Срещи от 35-ия кръг на футболното първенство на Испания:

Майорка-Виляреал 1:1

Атлетик Билбао-Валенсия 0:1

Овиедо-Хетафе 0:0

Барселона-Реал Мадрид 2:0

Понеделник:

Райо Валекано-Жирона

От събота:

Елче-Алавес 1:1

Севиля-Еспаньол 2:1

Атлетико Мадрид-Селта Виго 0:1

Реал Сосиедад-Бетис 2:2

От петък:

Леванте-Осасуна 3:2

Барселона е шампион на Ла Лига с 91 точки, следвана от Реал Мадрид със 77, Виляреал с 68, Атлетико Мадрид с 63, Бетис с 54, Селта Виго с 50 и други.

