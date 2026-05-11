Арсенал издържа драма в Лондон и притисна Манчестър Сити

Арсенал победи с минималното 1:0 Уест Хям в мач от 36-ия кръг на английската Висша лига, но с това направи още една важна крачка към шампионската титла. Единственото попадение реализира Леандро Тросар в 83-ата минута, а успехът остави „артилеристите“ на върха със 79 точки - 5 повече от Манчестър Сити, който е и с мач по-малко.

Срещата на „Лондон Стейдиъм“ предложи напрежение до последните секунди. Домакините имаха отлични шансове поне да стигнат до равенство, но пропуснаха най-чистите си положения в края. Пет минути преди края младият Пабло излезе сам срещу Давид Рая, но от няколко метра стреля право в тялото на испанския вратар.

Истинската драма дойде в добавеното време. След корнер Калъм Уилсън прати топката в мрежата и феновете на Уест Хям избухнаха, но съдията Крис Кавана бе извикан да прегледа ситуацията с ВАР. След прегледа той отсъди нарушение срещу Давид Рая и отмени попадението.

Арсенал можеше да поведе още през първата част, когато Тросар два пъти бе близо до гол след изпълнение на ъглов удар. Белгиецът обаче намери пътя към мрежата седем минути преди края. Мартин Йодегор проби по десния фланг и върна топката около точката за дузпа, където Тросар с прецизен удар донесе ценните три точки за тима на Микел Артета.

Първенство на Англия, срещи от 36-ия кръг на Висшата лига:

Бърнли-Астън Вила 2:2

Кристъл Палас-Евертън 2:2

Нотингам-Нюкасъл 1:1

Уест Хям-Арсенал 0:1

От събота:

Ливърпул-Челси 1:1

Брайтън-Уулвърхямптън 3:0

Фулъм-Борнемут 0:1

Съндърланд-Манчестър Юнайтед 0:0

Манчестър Сити-Брентфорд 3:0

В понеделник:

Тотнъм-Лийдс

Начело в класирането е Арсенал със 79 точки от 36 мача, пред Манчестър Сити със 74 (35), Манчестър Юнайтед с 65 (36), Ливърпул и Астън Вила с по 59 (36), Борнемут с 55, Брайтън с 53 и други.

