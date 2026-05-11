АЕК ликува! Атинският тим си върна трона в Гърция

Отборът на АЕК спечели шампионската титла на Гърция по футбол, след като два кръга преди края на първенството стана недостижим на върха със 70 точки. Тимът от Атина победи драматично Панатинайкос с 2:1, а по същото време Олимпиакос и ПАОК завършиха 1:1 и останаха с по 62 точки. Така двата отбора ще спорят до края за второто място и директна квота за Шампионската лига, където вече е и АЕК.

Това е 13-а титла в историята на клуба и първа от сезон 2022/23 насам. През настоящата кампания АЕК достигна до четвъртфиналите в Лигата на конференциите, а през следващия сезон ще играе сред най-силните в Европа.

Българският защитник Мартин Георгиев остана неизползвана резерва за шампионите. Победата и титлата дойдоха след истинска драма в края на срещата на стадион „Света София“. След нулево първо полувреме Панатинайкос поведе в 62-ата минута чрез Андрюс Тете.

Треньорът на АЕК Марко Николич обаче обърна мача със смените си. В 72-ата минута появилият се малко по-рано Зини изравни след самостоятелен пробив. Домакините натиснаха сериозно в търсене на победата, а Лука Йович и Лазарос Рота пропуснаха отлични положения малко преди края.

Решителният момент дойде в третата минута на добавеното време. Резервата Жоао Марио, познат с изявите си за Бенфика и Бешикташ, получи шанс и с точен удар прати топката в мрежата за 2:1 и шампионска еуфория по трибуните.

В другия ключов мач Олимпиакос и ПАОК завършиха 1:1 на стадион „Караискакис“ в Пирея. Гостите от Солун бяха без Кирил Десподов и още няколко контузени футболисти. Родиней откри за домакините в 61-ата минута, а само седем по-късно Янис Константелиас изравни след асистенция на Абдурахман Баба.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com