ПСЖ вече вижда златото, драмата във Франция тепърва започва

Пари Сен Жермен практически подпечата поредната си шампионска титла във Франция, след като победи Брест с 1:0 в среща от 33-ия кръг на Лига 1. Тимът на Луис Енрике вече има 6 точки аванс пред Ланс, а до края остават само два мача, като парижани разполагат и с внушителна преднина от 15 гола в головата разлика, което почти прави мисията невъзможна за преследвачите им.

ПСЖ може и математически да стане шампион още в сряда, когато гостува именно на Ланс в отложен двубой на стадион "Болаерт". Срещу Брест Луис Енрике заложи на сериозна ротация заради предстоящия финал в Шампионската лига срещу Арсенал на 30 май, но дори резервите на парижани се оказаха достатъчни. Победното попадение отбеляза Дезире Дуе в 82-ата минута.

Зад ПСЖ битката за останалите места в Европа става все по-напрегната. Ланс вече си гарантира участие в Шампионската лига след успеха с 1:0 над Нант още в петък. Олимпик Лион обаче пропусна огромен шанс да си осигури място сред най-добрите, след като падна с 1:2 при гостуването си на Тулуза. Даян Метали и Уарен Каманзи донесоха успеха на домакините, а Корентен Толисо беше изравнил временно за гостите. Тулуза доигра срещата с човек по-малко след втори жълт картон на Арон Донум.

Лил пък направи огромна крачка към Шампионската лига с ценен успех с 1:0 като гост на Монако. Единственият гол падна след автогол на Денис Закария 20 минути преди края.

Рен също остана в ожесточената битка за Европа. Тимът обърна Париж ФК от 0:1 до 2:1 с попадения на Естебан Лепол и Бреел Емболо. Така Рен е само на точка от четвъртото място и на две от третото.

Олимпик Марсилия също се включи мощно в надпреварата за европейските турнири. Южняците победиха Льо Авър с 1:0 като гости след дузпа на Мейсън Грийнууд и вече дишат във врата на Монако. В последния кръг Марсилия приема именно Рен в мач, който може да се превърне в директен финал за Европа.

На дъното ситуацията също остава драматична. Мец и Нант вече изпаднаха от елита, но битката за баража остава отворена. Оксер победи Ница с 2:1 и двата отбора вече са с равни точки - по 31. Оксер има леко предимство заради по-добрата голова разлика, но в последния кръг гостува на Лил, докато Ница приема вече изпадналия Мец.

В другите срещи Анже и Страсбург завършиха 1:1, а Лориен разгроми Мец с 4:0 като гост.

Първенство на Франция по футбол, мачове от 33-ия кръг на Лига 1:

Анже - Страсбург - 1:1

Оксер - Ница - 2:1

Льо Авър - Олимпик Марсилия - 0:1

Мец - Лориен - 0:4

Монако - Лил - 0:1

Пари Сен Жермен - Брест - 1:0

Рен - Париж ФК - 2:1

Тулуза - Олимпик Лион - 2:1

От петък:

Ланс - Нант - 1:0

Пари Сен Жермен води в класирането със 73 точки и два мача по-малко. Следват Ланс с 67 и мач по-малко, Лил с 61, Олимпик Лион с 60, Рен с 59, Олимпик Марсилия с 56, Монако с 54 и други.

