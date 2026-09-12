Всичко за Брест

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БГ филм с гран при от Брест

БГ филм с гран при от Брест

"Зевс", четвъртият късометражен филм на режисьора Павел Г. Веснаков, получи голямата награда на фестивала във френския град Брест. Лентата се е състез...

17 ноември | 20:10
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Безработен миньор се самоуби

Безработен миньор се самоуби

Плевен. Безработният миньор Владимир Димитров от плевенското с. Брест се самоуби в колата си. 37-годишният мъж се застрелял с незаконен газов пистолет...

25 април | 11:51
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