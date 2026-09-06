Брест удари Льо Авър и записа първата си победа

Брест постигна първата си победа за сезона във френската Лига 1, след като се наложи с 2:1 като гост на Льо Авър в среща от третия кръг. Големият герой беше Камори Думбия, който отбеляза и двете попадения за победителите. Успехът изкачи Брест на четвърто място във временното класиране с 5 точки. Льо Авър остава без победа и е 16-и с 1 точка.

Думбия даде тон още в началото

Гостите поведоха в 12-ата минута, когато националът на Мали Камори Думбия реализира точно от дузпа за 0:1. Брест контролираше по-добре развитието на мача, а положението на Льо Авър стана още по-тежко в края на първото полувреме.

Във втората минута на добавеното време защитникът Жуниор Мванга получи директен червен картон и остави домакините с човек по-малко.

Втори удар на Думбия след почивката

Само шест минути след началото на второто полувреме Думбия отново намери път към вратата и покачи на 0:2. Така той практически постави Брест в отлична позиция да затвори двубоя и да вземе първите си три точки за сезона.

Льо Авър все пак не се предаде. В 79-ата минута Раян Фофана беше точен от дузпа и намали на 1:2, но домакините не успяха да стигнат до изравняване.

Ница и Льо Ман останаха без победа

В друг двубой от кръга Ница и Льо Ман завършиха 1:1. И двата отбора все още чакат първия си успех в първенството.

21-годишният алжирец Адил Бурабаа откри за Льо Ман в 13-ата минута, а малко преди почивката Ели Уахи изравни за Ница. Льо Ман е 13-и с 2 точки, докато Ница заема 15-ото място със същия актив.

Първенство на Франция по футбол, срещи от третия кръг в Лига 1:

Льо Авър - Брест - 1:2

Ница - Льо Ман - 1:1

Ланс - Лориен - 0:1

по-късно днес:

Троа - Страсбург

Анже - Рен

Марсилия - ФК Париж

от петък:

Олимпик Лион - Оксер - 3:1

Пари Сен Жермен - Монако - 1:2

от четвъртък:

Тулуза - Лил - 0:1

Начело в класирането е Монако с 9 точки, следван от Олимпик Лион и Лил с по 7, Брест с 5 и други.