Президент и министри аплодират Салпаров. България на крака

Президент, кмет, министри и звездите на българския спорт аплодираха либерото №13. Салпаров събра волейболни шампиони от няколко поколения, а синът му Георги застана до него на игрището

Една кариера. Една легенда. И една зала, която се изправи на крака.

Така България изпрати един от най-обичаните си волейболисти. 9000 фенове изпълниха Арена 8888, за да кажат "благодарим" на Теодор Салпаров - либерото с №13, което повече от две десетилетия бранеше всяка топка.

На трибуните се събра цяла България - президентът Илияна Йотова, кметът на София Васил Терзиев, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, министърът на спорта Енчо Керязов, министърът на културата Евтим Милошев. До тях бяха футболните легенди Христо Стоичков, Стилиян Петров и Мартин Петров, баскетболната звезда Александър Везенков и още десетки известни личности.

Това не беше просто бенефис.

Беше поклон.

Зала, пълна с шампиони

Спектакълът „Една кариера – една легенда“ събра на едно място волейболни звезди от различни поколения и държави. Сред специалните гости бяха олимпийският шампион от Сидни 2000 Иван Милкович, двукратният европейски шампион Урош Ковачевич и бившият германски национал Зимон Тишер.

Салпаров сам призна преди шоуто, че за него присъствието на толкова големи имена е нещо като волейболен еквивалент на среща между Меси и Роналдо.

„Повече от това не съм и мечтал“, каза легендарният волейболист.

И наистина - рядко едно спортно събитие успява да събере толкова различни поколения шампиони на едно игрище.

Особено символично беше присъствието на целия мъжки национален отбор на България. Новото поколение „лъвове“ зае места край игрището, само дни преди да започне европейското първенство в същата зала.

Така миналото и бъдещето на българския волейбол се оказаха рамо до рамо.

Либерото, което не се предаваше

Теодор Салпаров е роден на 16 август 1982 г. в Габрово. На 14 години се мести в София и първоначално мечтае да тренира футбол. Волейболът обаче се оказва неговата съдба.

Започва в ЦСКА. Заради ръста си няма големи перспективи като нападател, но треньорът Александър Попов вижда в него друго качество - невероятна защита, и го превръща в либеро.

Решението променя не само неговата кариера, но и историята на българския волейбол.

Салпаров се превръща в един от най-разпознаваемите защитници на своето поколение. Играе в Русия, Турция, Франция и България, носи екипите на „Луч“, „Газпром“, „Динамо Москва“, „Галатасарай“, „Лион“, „Зенит“ Казан и „Нефтохимик“.

С „Зенит“ печели Шампионската лига през 2015 г., като е избран за най-добър либеро на финалната четворка в Берлин.

Но най-голямата му сцена винаги е била националният отбор.

Четвъртият в света, който играеше като първи

Една от най-силните страници в кариерата му е Олимпиадата в Лондон през 2012 г.

България стига до четвъртото място, а Салпаров е избран за най-добър защитник на турнира. По-късно идват още четвърти места със състава на България в Световната лига и на Европейското първенство през 2013 г.

Тези резултати са част от поколението, което върна българския волейбол сред най-силните в света.

Салпаров беше неговият невидим щит.

Либерото рядко е играчът, който вкарва последната точка. Не е този, който обира светлините след мощен сервис или убийствена атака. Той е човекът, който се хвърля на пода, за да спаси топката.

И точно това се превърна в метафората на кариерата на Теди.

Когато Стоичков сервира с крак

Но бенефисът беше създаден не само за статистиката и медалите.

Той беше шоу. Един от най-запомнящите се моменти дойде в третия гейм. Евгени Иванов - Пушката, се подготви да изпълни сервис, но реши да предаде топката на специален заместник.

Христо Стоичков. Носителят на „Златната топка“ взе волейболната топка и вместо с ръка я изпрати с крак.

И точката отиде за България.

Футболът и волейболът се срещнаха в един миг, а Камата показа, че независимо от спорта, шампионският инстинкт си е шампионски инстинкт.

Най-силният партньор на Теди беше неговият син

Най-емоционалният момент обаче дойде в четвъртия гейм. На игрището за България застана не само Теодор Салпаров.

До него беше синът му Георги. И двамата либеро. Баща и син, две поколения под една мрежа.

И ако целият бенефис беше посветен на края на една кариера, тази картина показа, че всъщност става дума за начало на друга история.

Волейболът, който е бил съдбата на Теди, вече има шанс да продължи в следващото поколение.

Победи световният отбор, но спечели Салпаров

В крайна сметка световният отбор спечели шоу мача с 3:2. Но резултатът беше най-малко важната част от вечерта.

Защото този път нямаше загубили. Имаше само победители. Победител беше човекът, който получи признанието на цялата зала. Победители бяха звездите, които се върнаха на игрището заради приятелството.

Победители бяха младите национали, които видяха отблизо хората, писали историята преди тях.

И най-вече победители бяха феновете, които получиха възможност да изпратят своя любимец по начина, който заслужава.

Музика, светлини и голямото „благодаря“

Спортът обаче не беше единственият герой на вечерта.

За атмосферата се погрижиха Криско, Миро и Мария Илиева. Музиката превърна бенефиса в истински спектакъл, а не просто в последен мач.

Още преди началото на шоуто феновете имаха възможност да се срещнат със звездите, да играят волейбол с част от тях и да оставят специални послания към Салпаров.

Така празникът започна много преди първия сервис.

Последният мач не беше краят

Има спортисти, които приключват кариерата си с последен мач.

Има и такива, които приключват с епоха.

Теодор Салпаров е от вторите.

Той беше част от поколението, което накара България отново да мечтае за волейболни медали. Беше човекът, който можеше да спаси невъзможна топка и да превърне една загубена атака в нов шанс.

Затова и бенефисът му не беше просто „сбогом“.

Беше благодарност.

А може би и предаване на щафетата. Само дни преди България отново да посрещне европейския волейбол в „Арена София“, едно поколение се поклони пред друго. Салпаров излезе за последен път. И залата стана на крака.

Точно както подобава на легенда.