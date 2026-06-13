Салпаров спечели Шампионската лига със Зенит
Теодор Салпаров със своя Зенит (Казан) спечели Шампионската лига по волейбол. Либерото на националния отбор на България със своите съотборници победих...
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Теодор Салпаров със своя Зенит (Казан) спечели Шампионската лига по волейбол. Либерото на националния отбор на България със своите съотборници победих...