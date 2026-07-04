За първи път от 22 години! Кабинетът "Радев" с огромна реформа за жилищата

Огромна реформа, свързана с жилищата в България, подготвя кабинетът "Радев". Това се прави за първи път от 2004 година. Заместник-министрите на регионалното развитие Павлета Пеловска и Десислава Георгиева заявиха пред Комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Майкъл О’Флаерти и неговия екип, че до края на 2027 година се очаква да бъде готова новата Национална жилищна стратегия. В ход е процедура по създаване на нов стратегически документ в съответствие със съвременните обществено-политически, социално-икономически и демографски условия и проблеми в страната, съобразен с актуалните жилищни политики и усилия за осигуряване на достъпност на жилищата в Европейския съюз. Предвижда се той да бъде със срок на действие най-малко до 2040 г. Целта е да се създаде рамката за национална жилищна политика за цялото население.

Политики за хората

В изказването си заместник-министър Пеловска подчерта, че МРРБ се ръководи от принципите на правовата държава, пропорционалността и зачитането на човешкото достойнство. „Политиката на министерството е насочена към всички български граждани“, подчерта тя. И обърна внимание на активния диалог на министерството с различни органи и механизми на Съвета на Европа в сферата на правата на човека. Част от примерите за това са участието на МРРБ в диалога в рамките на оценъчното посещение на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността и в процеса по изпълнение на препоръките по Рамковата конвенция за защита на националните малцинства.

17 млн. евро за жилищна инфраструктура

„Със средства от ЕС надграждаме усилията на национално ниво“, каза заместник-министър Георгиева. Тя информира за инвестициите в енергийна ефективност и жилищна инфраструктура по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 и Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. В настоящия програмен период са отделени близо 90 млн. евро за енергийна ефективност на съществуващия жилищен фонд и 29,35 млн. евро за изграждане на нови енергийно ефективни сгради. Малко над 17 млн. евро са предвидени за жилищна инфраструктура, а за друга социална инфраструктура, която да допринася за социално включване в общността – около 70 млн. евро. По ОПРР 2014 – 2020 г. са изпълнени 18 проекта за социални жилища за около 22 млн. евро.

„Благодарение на инвестицията са реновирани 854 жилища в градските райони. С това сме подобрили жилищните условия на 1688 представители на маргинализирани групи“, допълни заместник-министър Георгиева. Тя увери, че подкрепата ще продължи и след 2027 г. „В контекста на европейското финансиране имаме изградени добри практики за координиране на инфраструктурните мерки с мерки за предоставяне на социални услуги, с оглед осигуряване на комплексни решения на проблемите в социалната сфера. Необходими са допълнителна работа с местната власт за стимули и капацитет за повече проекти, широко обществено обсъждане и по-добро разбиране на проблемите преди реализация на инфраструктурни мерки“, обобщи тя.

Комисар О’Флаерти приветства сътрудничеството на министерството с местните власти. Дискусиите по актуални теми ще продължат.

Какво се знае за новата жилищна стратегия?

Това ще бъде първата цялостна жилищна стратегия след изтичането на предишната от 2004 г. Стратегията се разработва като нов фундамент на жилищната политика в България, съобразен със съвременните социално-икономически и демографски реалности.

Макар детайлите да не са публични, институциите вече очертават основните направления. Документът ще бъде рамка за национална жилищна политика за цялото население, а не само за социални групи.

Стратегията ще включва оценка на състоянието на жилищния фонд, стареенето на сградите, регионалните дисбаланси и демографските процеси – обезлюдяване, миграция, концентрация на населението в големите градове.

Документът ще бъде съобразен с европейските политики за достъпни жилища – включително механизми за подпомагане на уязвими групи, млади семейства, хора с ниски доходи и региони с недостиг на жилища.

Очаква се стратегията да включва нови модели за саниране, енергийна ефективност и модернизация на старите сгради, както и финансиране за общините.

Стратегията ще разглежда развитието на общинския жилищен фонд, социалните жилища и мерки за предотвратяване на жилищната бедност.

Документът ще задава регулаторни рамки за строителство, градско развитие, устойчиви квартали и интегрирани политики до 2040 г.

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