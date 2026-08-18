Министър с подробности за родителите на младежите, пребили до смърт Георги Кузев

До момента с част от децата е работено, като са били насочвани към социални услуги. При някои от семействата обаче е липсвало съдействие от страна на родителите, а при други се отчитат слаб интерес и липса на доверие към системата за закрила на детето, което е възпрепятствало оказването на ефективна превантивна подкрепа.

Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова след среща с представители на дирекциите "Социално подпомагане" в Пловдив и региона във връзка с трагедията на Младежкия хълм.

Министър Ефремова заяви, че част от непълнолетните, замесени в случая, са имали предишни противообществени прояви, предава Фокус.

"Някои от тях са били насочвани към услуги, но в крайна сметка системата не е успяла да предотврати случилото се на хълма", допълни тя.

"С всички деца, които не са в ареста, в момента работят социалните служби и отделите за закрила на детето. Те са насочени към съответните социални услуги, където специалисти им оказват нужната подкрепа", подчерта Ефремова.

Министър Ефремова постави акцент и върху необходимостта от възстановяване на доверието в институциите. Според нея то е сериозно нарушено и именно липсата му води до ситуации с подобен "трагичен край".