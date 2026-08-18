Знакова фигура каза кой ще оправи сектата от Пловдив

“Само Макаренко и Библията ще изправят сатанистите от Пловдив, които примамиха момчето и го убиха за нищо“ Такъв коментар направи отец Георги Гелеменов, основател на първата националистическа партия в България.

Именно за националисти са минавали и младежите, които преди дни изкушиха 37-годишния Георги Кузев уж за среща с непълнолетно момиче, а след това се гавриха с него до смърт, снимайки го с телефоните си. Оказва се обаче, че извършителите са почитали Сатаната, поне това сочи информация в техни профили в социалните мрежи. Тарторът на бандата е възхвалявал символа на злото, наричайки го Черния лорд, и досущ своя идол не е признавал категориите за добро и зло.

Държавата е виновна за това. Допуснаха да влязат всякакви секти. Особено сатанизмът стана моден, защото лесно увлича младите, но той е нанадолнището. По-лесно е да се спускаш по него, отколкото да се изкачваш. Освен Черния лорд Бафомет е друго от проявленията на Сатаната, което също има много последователи у нас. Тези младежи обаче не знаят всъщност на кого служат. Сатаната в началото е бил ангел, наречен Сатанаил, като частицата “ил“, е сочила принадлежността му към Бога. И понеже той е вдигнал въстание горе на небето, архангел Гавриил му е организирал контрапреврат и така са заключили Сатаната за 1000 божии години в т.нар. Тартар (затвор).

Но ето че неговите послания достигат и от този затвор до много млади и не само. В целия свят певци, артисти, актьори, високопоставени политици се увличат по черния култ. В Щатите има църква на Сатаната. Сциентолозите, чието лице е холивудската звезда Том Круз, и те не знаят на кой се кланят, коментира пред “Телеграф“ отец Гелеменов.

На въпрос кой е виновен за моралната деградация на млади и стари у нас, той е категоричен: “Държавата!“ .

“Макаренко, който го отрекохме, хубаво го е казал, че безделието ражда пороци. Ако бяха възпитани в християнски добродетели, ако имаха работа и с какво да уплътняват смислено времето си, нямаше да виждаме такива уродливи явления.

Но има и нещо друго – социалните мрежи свободно разпространяват такива опасни идеи и децата най-лесно се хващат. Ето и тези, дето ги хванаха с фабриката за фентанил, рецептата за наркотика май са я научили именно от интернет. Още навремето монасите владици казваха, че интернетът е от дявола, ама никой не им вярваше. От друга страна, прогресът не можем да го спрем, но можем мъдро да използваме плодовете му.

Чета коментари сега, че тези убийци заслужават смъртно наказание. Не, според мен те могат да бъдат превъзпитани с Макаренко и Библията, като и държавата ни трябва да се ангажира с този процес“, убеден е отец Гелеменов.