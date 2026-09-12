Отново свирепа агресия в Пловдив. Този път с дете
13 ученици нападнаха свой връстник и го гориха със запалка
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13 ученици нападнаха свой връстник и го гориха със запалка
Обвинените са общо осем
По дрехите на последните трима обвинени са открити петна от човешка кръв, съобщи прокуратурата
съдът се произнесе
Записи, свидетелски показания и експертизи трябва да покажат кой е удрял, кой е насърчавал и каква е била ролята на всеки
Привлечени са като обвимяеми трима - двама на 15 г. и един на 17 г.
Част от непълнолетните, замесени в случая, са имали предишни противообществени прояви
10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая, петима са с повдигнати обвинения
Кой финансира организацията, пита Атанас Калчев
Не е правила проблеми, не е конфликтна и не се е събирала с лоша компания
Пост в мрежата, в който има зададени много логични въпроси.
Атанас Калчев взриви мрежата
Днес се състоя опелото на зверски убития от група младежи Георги
Храм “Св. Козма и Дамян” се препълни с хора, които искат да си вземат последно “Сбогом” с мъжа
Лично пловдивският митрополит Николай ще извърши опелото
Садистите са били жертвата си с метални палки и колани
Съдът днес ще реши дали да освободи от ареста момичетата
Той е трябвало да празнува рожден ден
Не започнем ли като общество да наказваме моралните биячи, следващият Пловдив ще дойде по-скоро, отколкото очакваме
Такъв садизъм е показател за липса на внимание от страна на родителите, казва експертът