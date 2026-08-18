Социалният министър на спешна среща в Пловдив заради глутниците

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще открие срещата на Съвета на децата в Пловдив.

По-късно тя ще се срещне с ръководството на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ и на Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив. Основната тема ще бъде какви мерки са предприети спрямо децата, които са участвали или са станали свидетели на убийството на Георги Кузев.

По случая бяха задържани общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години. Жертвата е 37-годишният Георги Кузев. Обвинения са повдигнати на петима от задържаните – три момчета и две момичета.

Посещението на социалния министър идва на фона на засиленото внимание към мерките за превенция на насилието сред децата и младежите.

Ефремова вече съобщи, че през септември ще започне работа по удължаването на Националната програма за превенция от насилие. Целта е тя да бъде подготвена в рамките на около месец и половина.

В отговор на въпрос за подаден сигнал в Агенцията за социално подпомагане за едно от децата, обвинено за участие в убийството в Пловдив, Ефремова потвърди, че за едно от децата е имало подадена информация. Министърът каза, че не може да даде конкретна информация, но съобщи, че се работи със семейството от повече от един месец.