Социалният министър на спешна среща в Пловдив заради глутниците
10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая, петима са с повдигнати обвинения
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10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая, петима са с повдигнати обвинения
Или какво се случва с децата в проблемни семейства, ако стратегията не заработи
Случаите на детска агресия се потулват често заради страх от сриване на имиджа на училището. Това каза зам.-кметът по реда и сигурността в община Варн...
София. Един от всеки двама ученици в средното училище е бил свидетел на насилие, а един от трима е жертва, сочат данните за България от проучване на Е...