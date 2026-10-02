Общество

Смъртоносна катастрофа отне живота на моторист

Той загина на място след удар в автомобил, децата в колата останаха невредими

Смъртоносна катастрофа отне живота на моторист
02 окт 26 | 9:41
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Иван Ангелов

31-годишен моторист загина при тежка катастрофа на пътя между Долни чифлик и село Пчелник, съобщиха от полицията във Варна. Инцидентът е станал вчера около 20:00 часа. По първоначални данни мотоциклетистът се е движил с несъобразена с пътните условия скорост, застигнал е лек автомобил и се е ударил в задната му лява част.

При сблъсъка мотористът е получил тежки травми и е загинал на място. Автомобилът е бил управляван от 43-годишен мъж, който заедно с пътника до него е получил контузии. Двамата са били прегледани и освободени за домашно лечение. В колата са пътували и деца, които не са пострадали.

Направените проби на 43-годишния шофьор за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Полицията продължава да изяснява всички обстоятелства около тежкия инцидент.

По случая е образувано досъдебно производство.

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Автор Иван Ангелов

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