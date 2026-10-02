Проф. Рачев обяви война на гардероба: От 5 до 24 градуса за един ден

Октомври явно е решил да си поиграе с нервите и гардеробите ни. Сутрин ще щипе като късна есен, а по обед ще ни кара да се чудим защо изобщо сме излезли с яке. Проф. Георги Рачев прогнозира пред бТВ, че месецът ще бъде малко по-топъл от нормалното и по всяка вероятност по-сух, а през следващите 15 дни сериозният дъжд почти ще отсъства от Балканите.

Дамите ще ходят „като зелки“

Най-тежката задача през следващите дни няма да бъде да познаем времето, а да улучим правилните дрехи. „Дамите ще са стресирани - няма да знаят какво да облекат. Дрехите ще са тип зелка с много листа“, пошегува се климатологът.

Причината е проста - огромна разлика между сутрешните и следобедните температури. В София денят може да започва с около 5 градуса, а само няколко часа по-късно термометрите да показват 23-24. В Пловдив следващата седмица се очакват около 6-7 градуса сутрин и 22-23 по обед. Или казано иначе - излизаме с яке, прибираме се по риза.

„Много катове дрехи, за да има да слагаш и махаш. Но това е от октомврийското време“, обясни проф. Рачев.

Дъждът засега ни заобикаля

Чадърите също няма да бъдат сред най-търсените вещи поне през първата половина на месеца. По европейския климатичен модел валежите над България, Гърция и Сърбия през следващите 15 дни ще бъдат символични.

За целия Балкански полуостров през октомври количествата се очаква да останат под нормата - около 40-60 литра на квадратен метър, като повече може да падне в планините. „В България 15 дни напред валежите ще са символични“, каза проф. Рачев и определи очакваното време като хубаво, октомврийско и сухо поне до средата на месеца.

В Бургас и Варна гардеробната драма ще е малко по-лека. Морето ще смекчава температурните разлики и амплитудите няма да са толкова големи, колкото в София и Пловдив. Вятърът по Черноморието също започва постепенно да стихва.

Един циклон дебне около 10 октомври

Спокойствието все пак може да бъде нарушено около 10-12 октомври. Тогава прогнозните модели загатват за възможен циклон, който би могъл да донесе промяна и по-сериозни валежи. Засега обаче проф. Рачев не бърза да го кани у нас - тепърва ще се види дали изобщо ще стигне до България.

Климатологът не пропусна да се пошегува и с „Ел Ниньо“, който напоследък все по-често се появява като универсално обяснение за капризите на времето. „Каквото и да се случи, „Ел Ниньо“ е виновен за това. Добро, лошо, напред, назад, няма никакво значение“, каза той и добави, че подобни обяснения често идват чак след събитието.

„Нещо подобно като прогнозите на баба Ванга, които винаги са точни, ама се случват обикновено след като станат нещата“, пошегува се проф. Рачев.

Според американския модел почти цяла Европа през октомври ще бъде по-топла от нормалното. България и Гърция също остават в по-топлата зона, макар и само с около половин градус над обичайните стойности. Така че поне засега сценарият е ясен - сух октомври, студени утрини, топли следобеди и ежедневно чудене кой точно сезон е навън.