Рожден ден днес празнува Красимир Ранков

Рожден ден днес празнува един от най-познатите и обичани български актьори и режисьори Красимир Ранков. Роден е на 2 октомври 1951 г. в Балчик. Негов по-малък брат е известният актьор Веселин Ранков.

Красимир завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „Актьорско майсторство“ в класа на проф. Надежда Сейкова, а по-късно се дипломира и като режисьор. Творческият му път го отвежда до сцените на редица театри в страната – във Враца, Сливен, Пазарджик и Варна, но най-дълъг период от кариерата си прекарва в Сатиричния театър „Алеко Константинов“ в София. В периода 1998–2002 г. заема поста директор на Драматичния театър в Добрич. Като режисьор поставя редица успешни пиеси, сред които „Двубой“, „Боряна“, „Детектор на лъжата“.

Освен богатата си театрална кариера, Ранков има десетки участия в киното и телевизията. Играе емблематични роли във класически филми като „Вчера“ и „Маргарит и Маргарита“. Най-широка популярност сред съвременната публика обаче му носи незабравамата роля на шефа на охраната Антон Ставрев в хитовия български сериал „Стъклен дом“. Известен е с харизматичното си присъствие, чувство за хумор и забележителен професионализъм.

Днес прануват още:

Кали, попфолк певица

Радка Жекова, художничка

Христо Николов, баскетболист

Пейо Пеев, барабанист, основател на групите „Импулс“ и „Спринт“

Д-р Венцислав Тимушев, Началник отделение по Ортопедия и травматология в МБАЛ "Сердикамед"