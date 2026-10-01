Топ експерт по изкуствен интелект грабна голямата награда "Джон Атанасов"

Докторът по компютърни науки от Университета в Кеймбридж Добрик Георгиев - топ експерт по изкуствен интелект, е носител на голямата награда "Джон Атанасов" за 2026 година. Тя му бе присъдена днес от президента Илияна Йотова на тържествена церемония в Гербова зала на "Дондуков" 2.

Добрик Георгиев е на 29 години, възпитаник е на Природо-математическата гимназия в Хасково. Основният му научен интерес е свързан с разработването и използването на изкуствен интелект в областта на машинното обучение. Д-р Георгиев е автор е редица изследователски разработки, представени в статии с международно признание.

"Вълнението разбира се е огромно. Няма как да бъдеш лауреат на наградата "Джон Атанасов" и да не се вълнуваш, защото това е една отговорност. Проектът, с който спечелих наградата беше за ИИ и за това кога ИИ халюцинира, и как може да помогнем, когато халюцинира да дава по-точна информация", каза д-р Георгиев.

Д-р Георгиев е публикувал четири самостоятелни, но свързани изследователски статии в международни форуми и е бил рецензент на основните конференции по машинно обучение в света. През последните години ръководи няколко магистърски дисертации и курсови работи, като немалка част от студентите му успяват да превърнат разработките си в научни трудове и впоследствие да ги публикуват. За приноса си към факултета по компютърни науки на Университета Кеймбридж, д-р Георгиев е отличен с наградата Wiseman Prize за 2023 година.

Президентът връчи отличията на лауреатите на инициативата на държавния глава Награда "Джон Атанасов" за 2026 година на церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2. Наградите са в пет категории. Отличия получават заслужили български ученици, студенти и млади учени в областта на компютърните науки с постижения в международен мащаб.

"Да наградим младите ни хора, които за пореден път доказаха, че сред първите в компютърните науки, в информатиката и в математиката. България в последните години скъпи приятели показва, че вече е част от развитието на високите технологии, на глобалните технологии в целия свят. Само ще припомня, че най-големият институт в Югоизточна Европа за компютърни науки и изкуствен интелект "ИНСАЙТ" е в нашата страна и печелят проект след проект, и развиват науките в името на страната ни", заяви Йотова.

В последните години България показва, че вече е част от развитието на високите технологии и на глобалните технологии в целия свят, каза държавният глава в приветствието си към лауреатите на инициативата Награда „Джон Атанасов“. Президентът отбеляза и успешното развитие на компанията за производство на дронове „ЕндуроСат“.

От 2003 г. насам държавният глава има голямата чест да награди младите хора на България, които показаха своя авторитет, авторитета на своите преподаватели, на своите родители и на страната си пред целият свят, каза още Йотова. Тя подчерта, че те градят авторитета на България в новия дигитален свят и в света на високите технологии. И добави, че и през 2026 г. младите българи са донесли много медали от международни олимпиади по математика и по информатика. Илияна Йотова даде пример с успеха на наш ученик, който е взел участие в престижен форум в САЩ. И родената в страната ни международна олимпиада по изкуствени интелект печели все повече интерес и повече привърженици не само в Европа, а и в целия свят, заяви също държавният глава.

Президентът Йотова пожела на младите таланти да развиват себе си, но да не прекъсват връзката си с България. Тя спомена и за Джон Атанасов, който, по думите ѝ, се е гордеел, че е от България. Йотова се обърна и към родителите и преподавателите на младежите, посочвайки тяхната роля за развитието на талантливите деца.

Президентът Йотова изрази благодарност към родителите на лауреатите за проявените усилия през годините, така че децата им да покорят световните научни върхове. Те ни показват много неща, за които ние дори не знаем и не сме предполагали, но те знаят, че имат голяма нужда от нас като родители, защото ние сме хората, които трябва да бдим на тях, да бъдем отговорни, да бъдем до тях и най-важното да им създаваме самочувствие. Техните медали и успехи са вашите победи“, каза още държавният глава.

Искам да ви кажа от името на президентската институция, но и от колегите, които представляват Народното събрание и Министерския съвет, че България много уверено е поела по пътя на високите технологии, посочи още Йотова.

Президентът Йотова отличи с грамоти лауреатите в категория „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“. За постигнати високи резултати в международни и национални олимпиади по математика, информатика и информационни технологии са отличени Андрей Стефанов и Калоян Анастасов.

Андрей Стефанов е носител на исторически два златни медала от две международни олимпиади през 2026 г. – златен медал от Международната олимпиада по информатика и Международната олимпиада по математика. Носител е на още два златни медала през 2026 г. от 33-ата Балканска олимпиада по информатика и от Балканската олимпиада по математика. Трикратен носител на златен медал от последните три Балкански олимпиади по информатика. През 2025 г. успява да завоюва първо място в класирането.

Калоян Анастасов е лауреат с отличен 6.00 на Националната олимпиада по информационни технологии през 2026 г. Предходната година участва на най-голямото световно изложение по образователни технологии в Лондон. Носител на Националната награда на Българската асоциация по информационни технологии за проекта му “Stryama” – платформа за генериране на уеб приложения с изкуствен интелект, при която потребителят запазва пълна собственост върху генерирания изходен код. Платформата работи с реални потребители и първи плащащи клиенти.

С поощрителни сертификати за номинация в категория „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“ бяха отличени Сава Делев и Павел Герев.

В категорията „Джон Атанасов – вдъхновител и създател на таланти“ президентът Илияна Йотова отличи Ива Бенн и Теодор Николов.

Ива Бенн международно признат експерт с над 12 години опит в киберсигурността и ментор на технологични специалисти и лидери. 8 години от професионалния път на Ива Бенн са като щатен служител в Microsoft. Ръководи стратегически инициативи, включително иновативни решения с агентен изкуствен интелект. Сътрудник и лидер във водещата глобална инициатива за сигурност на генеративния изкуствен интелект OWASP GenAI Security Project. Създател на образователни канали в Instagram и Youtube. Помага на хиляди специалисти по целия свят да започнат работа в сферата на киберсигурността.

Теодор Николов е учител по информатика, информационни технологии и роботика. Управлява „Роботикслаб академи“ – школа за програмиране и Лего роботи. Паралелно работи в Център за работа с деца в Плевен, където преподава роботика и програмиране. Теодор Николов има значителен принос за резултатите на децата, на които преподава, както в училище, така и в неговата школа. Негови ученици стават неколкократни шампиони в STEM конкурси, национални състезания по компютърно моделиране, както и на Международната олимпиада по програмиране и роботика. Сред най-значимите му инициативи са Плевенският фестивал на науката, първият Drone Fest Pleven и иницииране на създаването на GDG Pleven (Google Development Group Pleven) – събития, които предоставят на стотици ученици възможност да представят свои инженерни, софтуерни и AI разработки.

В категория „Джон Атанасов – проект с висок обществен принос“ държавният глава отличи Тихомир Гърменлиев от Техническия университет в София. Тихомир Гърменлиев е създател на дигиталната платформа „BulTrain” в областта на транспортната инфраструктура, реализирана с авторски хардуерни и софтуерни приложни разработки. BulTrain е мобилно приложение за iOS и Android - онлайн пътеводител, посветен на влаковете, което си поставя за цел по-качествено информиране на пътуващия. То притежава собствен сървърен софтуер и прототип на информационно табло, които обединяват разписанията, маршрутите, електронните табла на гарите и закъснението на всеки влак в реално време на едно място – без регистрация, без реклами, напълно безплатно.

Илияна Йотова отличи в категория „Джон Атанасов – дебютен пробив в областта на компютърните технологии“ Тонислав Троев и Стефан Куюмджиев.

Тонислав Троев е носител на Наградата от конкурса на Българската асоциация за информационни технологии за 2025 г. Включен е в индекса. Топ 100 най-влиятелни ИТ личности в България“ през 2023 и 2024 г. Работя в OneBit Software от 2020 г., като към момента заема позицията Product Technical Lead и ръководи техническото развитие на платформата Quantum.DMS с отговорност за архитектурата, сигурността, производителността, интеграциите и дългосрочното му развитие.

Quantum.DMS е иновативна платформа за управление на документи и бизнес процеси и водещият проект в професионалната дейност на Тонислав. Платформата обхваща целия път на документа – от приемането и класифицирането до използването в бизнес процеси, архивирането и защитеното съхранение.

Стефан Куюмджиев е студент в Университет за изкуствен интелект „Мохамед бин Зайед“, Абу Даби, Обединени арабски емирства. През 2026 г. Стефан Куюмджиев има успешни участия в престижния Regeneron Международен панаир на науката и инженерството, САЩ, в категория Роботика и интелигентни машини, както и като представител на България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS) в категория „Компютърни науки“.