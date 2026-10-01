Наш град на морето е на нокти. Спомнят си най-лошото

Активират системата BG-Alert в Царево заради прогноза за обилни валежи. От местната администрация призовават жителите и гостите да бъдат предпазливи и да избягват ниските части и местата, на които има опасност от събиране на вода.

„Синоптиците и някои метеорологични мoдели прогнозират нови валежи през нощта срещу 02.10.2026. При нужда позвънете на 112! Кмет на Община Царево", гласи съобщението.

Жълт код за значителни валежи бе обявен за днес в южната част на Бургаска област, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си.

От НИМХ предупреждават хората да бъдат внимателни поради възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Възможно е да има затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг, обясниха от института.

Според прогнозата за времето валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен, север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София - около 18°.

През нощта ще бъде предимно ясно. Над Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия са образуване на слана, в източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2° - 4° на места в котловините до 11° - 13° на изток, в София - около 5°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен, в Източна България - до силен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 18° и 23°, в София - около 18°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие където ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 20°-21°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

В събота в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Предимно значителна ще се задържи облачността над източните райони, а в крайните югоизточни на отделни места ще има и слаби валежи. Вятърът ще е слаб, по Черноморието - все още умерен до силен от север-североизток. Минималните температури ще са между 5° и 10°, по-ниски на места в котловините в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните ще са между 18° и 23°.

В неделя ще бъде предимно слънчево. Преди обяд над Източна България ще има значителна ниска облачност, в отделни райони и мъгла. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Дневните температури ще се повишат слабо.