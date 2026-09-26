Рязко застудяване: Дъжд в страната, сняг в планините

Събота ще донесе студено за сезона време, валежи и осезаемо понижение на температурите. Още в ранните сутрешни часове дъжд ще завали в югозападните райони, а през деня валежите ще обхванат много места в Южна и Източна България.

Вятърът ще бъде умерен от север-североизток, като в крайните източни райони поривите временно ще се усилват.

Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а по Черноморието ще останат по-високи – до около 16 градуса. В София сутринта се очакват около 8 градуса.

През деня максималните температури ще достигат между 17 и 22 градуса, а в столицата – около 17 градуса.

Силен вятър и вълни по морето

По Черноморието ще бъде облачно, на места с превалявания от дъжд. Ще духа умерен до силен север-североизточен вятър.

Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 21 и 23 градуса, приблизително колкото ще бъде и температурата на морската вода.

Морето ще е по-бурно, с вълнение 3–4 бала.

Първи сняг по високите части

В планините също ще преобладава облачно време, а най-високите части ще бъдат обхванати от мъгла.

Валежи от дъжд се очакват главно в планинските масиви в източната половина на страната. Над 2000 метра обаче дъждът ще преминава в сняг.

Ще духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток. Застудяването ще се усеща сериозно във високите части – максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра – едва 4 градуса.