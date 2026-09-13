Отново много футбол в събота ПРОГРАМАТА
Започна и дългоочакваната Висша лига
Следете всички новини, анализи и коментари за Събота. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Започна и дългоочакваната Висша лига
Опасно горещо време ще обхване цялата страна в събота
В планинските райони на Западна и Централна България се очакват краткотрайни валежи
Прохлада за туристите в планината
По Черноморието денят ще започне с повече облаци и валежи на много места
През деня повече слънчеви часове ще има преди обед
Над по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна
Става за минути
Утрото в събота се очертава много мразовито
Ето и рецептата
Ето какво ви трябва
Дневните температури ще са между 7 и 12 градуса, до 14-15 в югоизтока
Ето какво ви трябва
В София минималната температура ще бъде около 2°, а максималната – около 5°
Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°
Той важи за 11 области
За пътниците ще бъде осигурен заместващ автобус М3
Стават изключително бързо
Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 17°
Ето какво очаква и представителите на другите зодиакални знаци