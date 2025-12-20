ДА! На българската храна

Перфектните мекички - меки и надути

Ето и рецептата

20 дек 25 | 7:37
Фатме Мустафова

Няма по-уютна закуска от топли мекици балон, които се надуват в тигана. Тази рецепта е класическа, изпитана и дава точно онзи резултат от снимката – кръгли, златисти мекици с тънка коричка и въздушна вътрешност. Поднесени със сладко, сирене или мед – истинско щастие в чиния.

Необходими продукти:

За тестото:

  • 5 – 5½ водни чаши брашно (чаша 200 мл)

  • 300 мл хладка вода

  • 1 яйце

  • 1 супена лъжица захар

  • 1 супена лъжица оцет

  • 2 супени лъжици кисело мляко

  • 1 пакетче суха мая (10 г)

  • 1 чаена лъжичка сол

  • Олио – за пържене

    Начин на приготвяне:

    Активиране на маята

    1. В купа изсипете хладката вода.

    2. Добавете захарта и сухата мая.

    3. Разбъркайте и оставете за 10–15 минути, докато се образува „шапка“.

    Приготвяне на тестото

    1. Към активираната мая добавете яйцето и киселото мляко.

    2. Сложете оцета и солта.

    3. Разбъркайте добре.

    4. Започнете да добавяте брашното постепенно.

    5. Омесете меко, леко лепнещо тесто.

      Втасване

      1. Покрийте купата с кърпа или фолио.

      2. Оставете тестото да втаса, докато удвои обема си.

      3. След втасването премесете леко.

      4. Покрийте отново и оставете да почине 20 минути.

        Оформяне и пържене

        1. Загрейте обилно количество олио на умерена температура.

        2. Късайте топки тесто с намазнени ръце.

        3. Разтегляйте леко и пускайте в горещото олио.

        4. Пържете, като поливате отгоре с горещо олио, за да се надуят.

        5. Обръщайте до равномерно златист цвят.

        6. Извадете върху кухненска хартия.

          Съвети за перфектни мекици балон

          • Оцетът помага за образуването на балон и по-лека текстура.

          • Олиото не бива да е нито студено, нито прекалено горещо.

          • Поливането с олио по време на пържене е ключът към надуването.

          • Не добавяйте твърде много брашно – тестото трябва да е меко.


          Източник: domashnakunyasdani.com



