Перфектните мекички - меки и надути

Няма по-уютна закуска от топли мекици балон, които се надуват в тигана. Тази рецепта е класическа, изпитана и дава точно онзи резултат от снимката – кръгли, златисти мекици с тънка коричка и въздушна вътрешност. Поднесени със сладко, сирене или мед – истинско щастие в чиния.
Необходими продукти:
За тестото:
5 – 5½ водни чаши брашно (чаша 200 мл)
300 мл хладка вода
1 яйце
1 супена лъжица захар
1 супена лъжица оцет
2 супени лъжици кисело мляко
1 пакетче суха мая (10 г)
1 чаена лъжичка сол
Олио – за пържене
Начин на приготвяне:
Активиране на маята
В купа изсипете хладката вода.
Добавете захарта и сухата мая.
Разбъркайте и оставете за 10–15 минути, докато се образува „шапка“.
Приготвяне на тестото
Към активираната мая добавете яйцето и киселото мляко.
Сложете оцета и солта.
Разбъркайте добре.
Започнете да добавяте брашното постепенно.
Омесете меко, леко лепнещо тесто.
Втасване
Покрийте купата с кърпа или фолио.
Оставете тестото да втаса, докато удвои обема си.
След втасването премесете леко.
Покрийте отново и оставете да почине 20 минути.
Оформяне и пържене
Загрейте обилно количество олио на умерена температура.
Късайте топки тесто с намазнени ръце.
Разтегляйте леко и пускайте в горещото олио.
Пържете, като поливате отгоре с горещо олио, за да се надуят.
Обръщайте до равномерно златист цвят.
Извадете върху кухненска хартия.
Съвети за перфектни мекици балон
Оцетът помага за образуването на балон и по-лека текстура.
Олиото не бива да е нито студено, нито прекалено горещо.
Поливането с олио по време на пържене е ключът към надуването.
Не добавяйте твърде много брашно – тестото трябва да е меко.
Източник: domashnakunyasdani.com
