Перфектните мекички - меки и надути

Няма по-уютна закуска от топли мекици балон, които се надуват в тигана. Тази рецепта е класическа, изпитана и дава точно онзи резултат от снимката – кръгли, златисти мекици с тънка коричка и въздушна вътрешност. Поднесени със сладко, сирене или мед – истинско щастие в чиния.

Необходими продукти:

За тестото:

5 – 5½ водни чаши брашно (чаша 200 мл)

300 мл хладка вода

1 яйце

1 супена лъжица захар

1 супена лъжица оцет

2 супени лъжици кисело мляко

1 пакетче суха мая (10 г)

1 чаена лъжичка сол

Олио – за пържене Начин на приготвяне: Активиране на маята В купа изсипете хладката вода. Добавете захарта и сухата мая. Разбъркайте и оставете за 10–15 минути, докато се образува „шапка“. Приготвяне на тестото Към активираната мая добавете яйцето и киселото мляко. Сложете оцета и солта. Разбъркайте добре. Започнете да добавяте брашното постепенно. Омесете меко, леко лепнещо тесто. Втасване Покрийте купата с кърпа или фолио. Оставете тестото да втаса, докато удвои обема си . След втасването премесете леко. Покрийте отново и оставете да почине 20 минути . Оформяне и пържене Загрейте обилно количество олио на умерена температура. Късайте топки тесто с намазнени ръце. Разтегляйте леко и пускайте в горещото олио. Пържете, като поливате отгоре с горещо олио , за да се надуят. Обръщайте до равномерно златист цвят. Извадете върху кухненска хартия. Съвети за перфектни мекици балон Оцетът помага за образуването на балон и по-лека текстура. Олиото не бива да е нито студено, нито прекалено горещо. Поливането с олио по време на пържене е ключът към надуването. Не добавяйте твърде много брашно – тестото трябва да е меко.

