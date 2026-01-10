Ако ви е кофти, направете си чуроси. Перфектната закуска

Хрупкави отвън, меки отвътре , яжте ги без грам угризения – чуросите, тези далечни братовчеди на толумбичките, не питат дали сте на диета, а дали сте гладни за нещо хубаво. За тях се знае, че ако денят ви не ви се струва особено усмихнат, те ще ви утешат. Чуросите са популярни в Испания и Латинска Америка, любими за закуска или десерт.
Какво ви трябва:
1 ч.ч. вода
2 с.л. захар
щипка сол
2 с.л. олио или масло
1 ч.ч. брашно
1 яйце (по желание, за по-богат вкус)
олио за пържене
За финала:
захар
канела (по желание)
шоколад за топене – защото животът го иска
Как се правят:
Сложете водата, захарта, солта и мазнината да заврат.
Свалете от котлона, изсипете брашното и бъркайте силно, докато стане гъсто тесто.
Оставете леко да се охлади и добавете яйцето, ако използвате такова.
Напълнете тестото в торбичка за шприцоване и изстисквайте директно в горещо олио.
Пържете до златисто
Извадете, отцедете и оваляйте в захар, в която сте добавили канела, ако така ви е добре на вкус.
Ядат се топли, с ръце и се топят в шоколад.
