Ако ви е кофти, направете си чуроси. Перфектната закуска

Хрупкави отвън, меки отвътре , яжте ги без грам угризения – чуросите, тези далечни братовчеди на толумбичките, не питат дали сте на диета, а дали сте гладни за нещо хубаво. За тях се знае, че ако денят ви не ви се струва особено усмихнат, те ще ви утешат. Чуросите са популярни в Испания и Латинска Америка, любими за закуска или десерт.

Какво ви трябва:

1 ч.ч. вода

2 с.л. захар

щипка сол

2 с.л. олио или масло

1 ч.ч. брашно

1 яйце (по желание, за по-богат вкус)

олио за пържене

За финала:

захар

канела (по желание)

шоколад за топене – защото животът го иска

Как се правят:

Сложете водата, захарта, солта и мазнината да заврат.

Свалете от котлона, изсипете брашното и бъркайте силно, докато стане гъсто тесто.

Оставете леко да се охлади и добавете яйцето, ако използвате такова.

Напълнете тестото в торбичка за шприцоване и изстисквайте директно в горещо олио.

Пържете до златисто

Извадете, отцедете и оваляйте в захар, в която сте добавили канела, ако така ви е добре на вкус.

Ядат се топли, с ръце и се топят в шоколад.

