Поискайте прошка с чудна баница със сирене

На Сирни заговезни семейството се събира около празничната трапеза, за Прошка. Тази година той се пада на 22 февруари, неделя.

Според традицията на този ден по-младите искат прошка от по-възрастните за волни и неволни грешки, а отговорът винаги е "Простено да ти е". След думите на прошка семейството се помирява.

Сирни заговезни е последният ден на веселие и богата трапеза преди началото на Великите пости. Затова масата е отрупана с вкусни ястия, а едно от най-важните и обичани сред тях е баницата.

Класическата баница със сирене и яйца е неизменна част от празника - с хрупкава кора, богата плънка и домашен аромат. Лесна за приготвяне, но изключително вкусна, тя е символ на топлината, гостоприемството и споделеността в семейството.

Домашна баница с готови кори

Продукти: кори за баница - 1 пакет (500 г), мазнина - 150 мл мазнина - олио и масло 50/50, яйца - 4 бр. става и с 2 или 3, кисело мляко - 1 кофичка 400 г, бакпулвер - 1 бр., сирене - 300 г (може и повече, ако обичате)

Приготвяне: В купа разбийте яйцата, добавете киселото мляко и бакпулвера, разбъркайте. Натрошете сиренето отделно. Разтопете маслото и смесете добре с олиото.

С четка намажете корите с мазнината две по две. На всяка двойка кори сипвате равномерно по 5-6 с.л. от сместа и поръсвате със сирене, така по-лесно се разпределя количеството.

Навийте корите на рула откъм късата им страна, за да станат по-дебели парчетата и по-сочна баницата. Навийте рулата в тава, намазана с мазнина, и намажете отгоре с малко мазнина.

Поставете тавата в предварително нагрята на 180°C фурна на средна скара и печете за 40-45 минути до готовност.

Извадете баницата и я обърнете върху скара наопаки, за а се задуши от собствените си изпарения за 10-15 минути и най-вече така задушена баницата се отделя по-лесно от тавата.

